Il procuratore generale Ernestina Godoy conferma che Fausto Isidro Meza Flores sarà giudicato in patria. Gli USA avevano richiesto l'estradizione.

La Procura Generale della Repubblica del Messico ha stabilito definitivamente che il presunto narcotrafficante Fausto Isidro Meza Flores, noto con il soprannome di El Chapo Isidro, non verrà estradato negli Stati Uniti. Il procuratore generale Ernestina Godoy ha annunciato la decisione durante una conferenza stampa svoltasi a Città del Messico, confermando che il leader criminale affronta il processo nel paese latinoamericano.

Decisione sulla giurisdizione del processo

La posizione ufficiale del governo messicano è netta e non lascia spazio ad ambiguità riguardo al destino legale di El Chapo Isidro. Durante la conferenza stampa, il capo del Ministerio Público ha ripetutamente sottolineato che l'accusato sarà processato in questo paese, respingendo di fatto le richieste americane. La dichiarazione di Godoy rappresenta un cambio di rotta significativo rispetto alle precedenti informazioni fornite da altri esponenti del governo.

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Il procuratore generale ha affrontato le domande dei giornalisti con fermezza, ignorando le possibili alternative legali offerte dalla diplomazia internazionale. La decisione di mantenere la giurisdizione locale permette al sistema giudiziario messicano di gestire direttamente le indagini e il successivo iter processuale. Questo approccio mira a dimostrare la capacità dello Stato di applicare la legge in modo autonomo ed efficace.

Conflitto con le richieste di estradizione USA

Questa dichiarazione entra in diretto contrasto con le precedenti posizioni espresse dal Ministero della Sicurezza pubblica messicano. In una fase precedente della giornata, i funzionari di quella sede avevano confermato che gli Stati Uniti d'America avevano formalmente richiesto l'estradizione del sospetto. La richiesta americana mirava a portare Meza Flores a rispondere dei suoi presunti crimini nelle corti federali degli Stati Uniti.

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La tensione tra le diverse istituzioni governative evidenzia la complessità diplomatica e legale della situazione. Mentre il Ministero della Sicurezza sembrava orientato verso una cooperazione giudiziaria totale con Washington, l'approccio del procuratore generale priorizza la sovranità nazionale. El Chapo Isidro è considerato una figura di alto profilo nel cartello della droga, il che rende la sua detenzione una priorità di sicurezza nazionale.

Contesto dell'operazione di cattura

La cattura di Fausto Isidro Meza Flores è avvenuta durante un'operazione congiunta condotta a Guasave, nello Stato di Sinaloa. L'azione ha visto la partecipazione della Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) messicana e di varie agenzie di intelligence statunitensi. Questa collaborazione internazionale ha permesso di localizzare e arrestato il sospetto, segnando un importante successo nelle operazioni di contrasto al narcotraffico.

Mentre avveniva l'arresto, membri della Guardia Nazionale messicana hanno presidato la sede della Procura Specializzata per la Criminalità Organizzata (FEMDO) a Città del Messico. Questa presenza militare simbolica ha evidenziato la gravità dell'operazione e la necessità di garantire la massima sicurezza per gli indagati e i testimoni. La data dell'operazione, il 21 novembre 2026, è stata resa nota attraverso foto e reportage di Reuters.

Impatto sul sistema giudiziario messicano

La decisione di processare El Chapo Isidro in patria avrà implicazioni significative per il sistema giudiziario messicano. La FEMDO dovrà affrontare la complessità delle indagini e la gestione di un caso ad alta visibilità internazionale. La mancanza di estradizione potrebbe influenzare le future relazioni diplomatiche tra Messico e Stati Uniti in materia di cooperazione antimafia.

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Nonostante le opposizioni, il governo messicano sembra determinato a tenere sotto controllo la narrazione pubblica e la gestione della giustizia penale. L'obiettivo è mostrare che il paese può gestire i propri criminali più pericolosi senza dipendere da sistemi legali esteri. Questo caso potrebbe diventare un precedente importante per le future strategie di contrasto al crimine organizzato.