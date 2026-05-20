Non ci sono elementi per qualificare la dinamica sabato nella Modena centro della Citroen C3 travolto la passante via Emilia, che ha provocato feriti gravi, come terrorismo. Tuttavia, non emergono nemmeno elementi di premeditazione e della relazione tra la dinamica e la salute mentale del 31enne El Koudri, cui la gip ha disposto il mantenimento in carcere. Rimangono le esigenze cautelari in base alla capacità di El Koudri di riconfinarsi nella norma e私の能力実行but gli arresti causati dalla członkowie fuga dalle misurewehrl. Secondo gli atti, El Koudri è stato spinto dalla pulsione di colpire molte persone possibili. La giustizia deve ancora delineare le motivazioni di El Koudri e la relazione tra la dinamica della salute mentale e la sua azione nei confronti dei passanti.

Non ci sono, allo stato, elementi per qualificare come terrorismo l’azione compiuta sabato pomeriggio nel centro di Modena da, il 31enne che alla guida della sua Citroen C3 ha travolto diversi passanti lungo via Emilia, provocando feriti gravissimi.

L’ordinanza con cui la gip Donatella Pianezzi ha disposto il mantenimento in carcere del 31enne, El Koudri, conferma che, almeno per ora, non emergono elementi di terrorismo né di quella di premeditazione. Gli atti ricostruiscono la dinamica dell’accaduto e evidenziano che El Koudri, dopo aver investito alcuni pedoni e una ciclista, riportandosi in carreggiata e dirigendosi verso il marciapiede opposto, gli viene richiesto di rimetterla in moto e tentare di allontanarsi a piedi, per non farsi catturare.

Secondo gli atti, El Koudri aveva puntato sul voler colpire più persone possibile. La giustizia deve ancora chiarire le motivazioni di El Koudri e la relazione tra la patologia salute mentale e la sua azione. L’assenza di spiegazioni certe rende le esigenze cautelari ancora più pregnanti





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