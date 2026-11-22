L'El Niño indebolisce i venti alisei, causando alluvioni nel Corno d'Africa e siccità nel Sud. La Cop31 di Antalya evidenzia le disparità climatiche e la crisi alimentare per milioni di persone.

L'impatto del fenomeno climatico El Niño si sta intensificando sul continente africano con effetti divergenti che promettono di protrarsi fino al febbraio 2027. Questo evento meteorologico ricorrente, le cui cause risiedono nell'indebolimento dei venti alisei nella fascia tropicale del Pacifico, sta alterando radicalmente i regimi idrologici. La temperatura dell'acqua oceanica ha superato di 0,5 gradi la media a lungo termine, una soglia che segnala l'inizio dell'anomalia climatica, con proiezioni che indicano un'anomalia di 2 gradi, classificando l'evento come molto forte o super.

Meccanismo Climatico e Impatto Ambientale

La fisica dietro questo colossale spostamento di calore prevede che l'acqua fredda, solitamente affiorante dalle profondità, venga ridotta permettendo all'acqua calda di rifluire verso est. Questa inversione termica genera una divisione netta delle condizioni meteorologiche tra diverse regioni geografiche. Le aree situate intorno all'equatore stanno sperimentando episodi di siccità protratta, mentre il Corno d'Africa è colpito da precipitazioni estreme e insolitamente intense. La combinazione di questi fattori sta preparando il terreno per eventi calamitosi secondari, tra cui frane e alluvioni diffuse che minacciano infrastrutture e abitazioni.

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Dati Osservativi e Zone a Rischio Specifico

Le mappe dell'Osservatorio El Niño delineano una situazione critica con aree chiaramente definite. Una vasta zona blu indica precipitazioni estreme e il rischio di allagamenti che si estende dal Corno d'Africa fino al Kenya. Al contrario, una macchia rossa contrassegna la siccità in Zimbabwe, Zambia, Malawi, Mozambambico e Sudafrica. Questa dualità è aggravata da fattori economici esterni, inclusi gli alti prezzi di carburante e fertilizzanti dovuti alla guerra in Iran, che stanno portando molte zone dell'Africa meridionale e orientale a un rischio grave di insicurezza alimentare.

Preparativi in Kenya e Minacce Demografiche

Nella capitale del Kenya, Nairobi, le autorità stanno lavorando per pulire fogne a cielo aperto e letti di fiumi attraversati dalla città. L'obiettivo è prevenire allagamenti che, nel peggiore dei casi, potrebbero costringere centomila persone ad abbandonare le proprie case, soprattutto nelle comunità degli insediamenti informali. Secondo i dati del Centro operativo per i disastri keniano, le persone che vivono in zone a rischio in tutto il paese ammontano a 1,5 milioni. La preoccupazione si estende anche alle grandi vie di comunicazione, in particolare quelle che collegano i porti sulla costa alle città principali della regione dei Grandi laghi.

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Crisi Umanitaria in Somalia e Tanzania

Le conseguenze si stanno manifestando già in territori vulnerabili. In Somalia, forti piogge e alluvioni hanno colpito gli sfollati che vivono nei campi della zona di Galcayo. Secondo le Nazioni Unite, 3,4 milioni di persone potrebbero essere interessate dagli allagamenti entro la fine dell'anno. In Tanzania, temporali intensi sono stati riportati dal New York Times. La paura principale è che la scarsità di acqua nelle zone colpite da siccità crei una crisi alimentare sistemica, dato che i raccolti agricoli in questi paesi sono ancora fortemente legati all'andamento delle piogge.

Posizioni Politiche e Tensioni alla Cop31

Il governo ha cercato di avvisare gli agricoltori e le agricoltrici, promuovendo l'acquisto di sementi resistenti alla siccità, ma i prezzi risultano proibitivi per lavoratori che guadagnano meno di tre dollari al giorno. L'International Food Policy Research Institute prevede che in Malawi nel 2017 altri 4,6 milioni di abitanti, pari al 20 per cento della popolazione, non abbiano da mangiare a sufficienza. La fine della Cop31 ad Antalya il 20 novembre ha evidenziato la frustrazione del continente. La presidente del gruppo dei negoziatori africani Zanetor Agyeman-Rawlings, ministra dell'ambiente del Ghana, ha dichiarato duramente che gli africani stanno soffrendo per le attività antropogeniche dei paesi sviluppati, lamentando la mancanza di progressi negli aiuti dovuti anche alla posizione dell'Unione europea.