El Niño in arrivo: l'Australia registra un forte evento climatico nel Pacifico tropicale

L'Ufficio meteorologico australiano conferma un El Niño da forte a molto forte, con impatti potenziali sulla produzione di grano, zucchero e carne bovina, e attiva misure di mitigazione per gli agricoltori.

L'Agenzia Meteo rologica australiana ha confermato mercoledì che un forte fenomeno El Niño è già attivo nel bacino tropicale del Pacifico, basandosi su una serie di indicatori atmosferici che includono l'intensità degli alisei, la distribuzione della pressione barometrica e le configurazioni nuvolose tipiche di questo evento.

Secondo il bollettino ufficiale, le temperature della superficie del mare hanno mostrato un riscaldamento significativo nella zona centrale del Pacifico tropicale, superando di gran lunga le soglie considerate normali per la stagione. Questo aumento termico, combinato con l'indebolimento dei venti alisei orientali, ha creato le condizioni ideali per innescare un El Niño di intensità da forte a molto forte, una valutazione supportata anche da modelli climatici internazionali che mostrano una persistente tendenza al riscaldamento nei mesi estivi successivi.

L'Agenzia ha sottolineato che la fase attuale dell'El Niño è caratterizzata da una notevole riduzione della pressione atmosferica nella parte occidentale del Pacifico, un fenomeno che tradizionalmente favorisce la formazione di anomali condizioni di siccità su gran parte dell'Australia continentale. L'impatto di questo fenomeno sulla produzione agricola del paese è già oggetto di preoccupazione da parte di agricoltori, governi regionali e operatori dei mercati internazionali.

L'Australia, infatti, è uno dei principali esportatori mondiali di grano, zucchero e carne bovina, settori che dipendono in larga misura da condizioni climatiche stabili e da adeguate risorse idriche per la crescita delle colture e l'allevamento. Il ricordo delle crisi agricole del 2015‑2016, quando un El Niño di intensità comparabile ha provocato una diffusa siccità, è ancora vivido: in quell'occasione le rese di grano e di semi oleosi sono diminuite drasticamente, con conseguenti rialzi dei prezzi internazionali dei cereali e tensioni sulle catene di approvvigionamento alimentare.

Gli esperti avvertono che, se le previsioni si confermeranno, anche quest'anno si potrebbero verificare tagli significativi alla produzione di grano nelle regioni del New South Wales e del Victoria, oltre a una riduzione delle rese di canna da zucchero nel Queensland. Per mitigare gli effetti negativi, le autorità federali hanno già avviato una serie di misure di supporto, tra cui l'aumento dei finanziamenti per progetti di irrigazione sostenibile, l'estensione degli assicurazioni colturali e l'incentivazione di pratiche agronomiche più resilienti al clima, come l'adozione di varietà di colture meno sensibili alla carenza d'acqua.

Inoltre, i meteorologi stanno monitorando costantemente gli sviluppi dell'El Niño mediante satelliti e boe oceaniche, al fine di fornire previsioni più precise e consentire agli agricoltori di pianificare le attività di semina e raccolta con maggiore anticipo. La comunità scientifica internazionale ha sottolineato l'importanza di un coordinamento globale nella condivisione dei dati climatici, poiché eventi di questa portata influenzano non solo l'Australia, ma l'intera regione del Pacifico, le rotte commerciali e i mercati energetici.

In sintesi, l'attuale fase di El Niño rappresenta una sfida significativa per l'economia agricola australiana, con potenziali ricadute sui prezzi globali di alimenti e materie prime, mentre le autorità cercano di adottare risposte tempestive e basate sulla scienza per limitare i danni





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