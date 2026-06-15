El Niño si avvicina alle coste del Sud America: gli scienziati allertano per l'evento climatico

Gli scienziati del Jet Propulsion Laboratory della Nasa e del progetto Sentinel-6 Michael Freilich hanno osservato un'onda di acqua calda in movimento verso le coste del Sud America. Secondo i dati raccolti dalla missione satellitare sviluppata dalla Nasa in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Europea (ESA) e il programma Copernicus dell'Unione Europea, il livello del mare al largo delle coste sudamericane è aumentato sensibilmente a causa dell'espansione delle acque più calde.

Sull'orlo di un evento climatico : El Niño si avvicina alle coste del Sud America . Gli scienziati del Jet Propulsion Laboratory della Nasa e del progetto Sentinel-6 Michael Freilich hanno osservato un' onda di acqua calda in movimento verso le coste del Sud America .

Secondo i dati raccolti dalla missione satellitare sviluppata dalla Nasa in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Europea (ESA) e il programma Copernicus dell'Unione Europea, il livello del mare al largo delle coste sudamericane è aumentato sensibilmente a causa dell'espansione delle acque più calde. Questo fenomeno si sviluppa quando i normali venti equatoriali si indeboliscono o cambiano temporaneamente direzione, consentendo all'acqua calda accumulata nel Pacifico occidentale di spostarsi verso le coste di Colombia, Ecuador e Perù.

Gli scienziati hanno notato che l'evento di quest'anno è iniziato più tardi rispetto ai forti El Niño del 1997 e del 2015, ma sta rapidamente recuperando terreno. L'arrivo di El Niño potrebbe portare a ondate di calore mai viste e alluvioni devastanti in alcune aree del Sud America. Gli scienziati dell'Onu hanno emesso un allarme per l'evento climatico, che potrebbe avere conseguenze drammatiche per le popolazioni locali.

L'evento di El Niño potrebbe avere un impatto significativo sulla regione, portando a cambiamenti climatici improvvisi e imprevedibili. Gli scienziati stanno monitorando la situazione con attenzione, cercando di capire meglio le cause e le conseguenze di questo evento climatico





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