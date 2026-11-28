Un mese dopo l'invio di 2000 soldati ad Haiti, il presidente Bukele ottiene consenso interno ma gli esperti segnalano l'assenza di guadagni territoriali e un aumento della violenza.

Il presidente dell' El Salvador Nayib Bukele ha inviato circa 2.000 soldati in Haiti un mese fa, generando un immediato consenso tra la popolazione locale stanca della guerra tra gang che ha ucciso oltre 20.000 persone in quattro anni. Tuttavia, nonostante l'accoglienza entusiastica iniziale, gli esperti di sicurezza affermano che le forze salvadoregne non hanno ottenuto guadagni territoriali concreti e che le loro operazioni potrebbero esporre i civili a rischi significativi.

L'intervento militare e l'assenza di guadagni

La missione di sicurezza condotta dalle truppe di Bukele si è rivelata prevalentemente simbolica, caratterizzata da una componente teatrale di shock e awe, senza riuscire a garantire il controllo effettivo del territorio. Prima di ottobre, l'El Salvador aveva solo 120 non combattenti ad Haiti nel quadro di una forza di sicurezza supportata dalle Nazioni Unite, ma la situazione è cambiata drasticamente dopo la scomparsa di quattro membri del contingente salvadoregno il 18 ottobre.

Also read Analisi politica e geopolitica: le novità dalla Spagna, Haiti e Italia

Il presidente Bukele ha giustificato l'invio massiccio di truppe sotto una missione separata rispetto al mandato ONU, dichiarando l'obiettivo primario di recuperare i suoi concittadini dispersi. Tuttavia, le operazioni militari, inclusi gli attacchi aerei, sono state condotte in aree lontane dal luogo della scomparsa dei soldati, alimentando critiche sulla reale efficacia della strategia. Né l'Haiti né l'El Salvador hanno divulgato i termini del loro accordo di sicurezza bilaterale, mantenendo l'operazione in un'ombra diplomatica.

Posizioni delle parti e critiche agli esperti

Rober Muggah, consigliere per l'Haiti delle Nazioni Unite, ha sottolineato che l'approccio teatrale dell'intervento non si sta traducendo in una sicurezza stabile o nel mantenimento del territorio. Le gang haitiane controllano da anni oltre l'80% della capitale Port-au-Prince, nonché checkpoint stradali strategici e regioni centrali vitali per l'economia alimentare del paese. Queste organizzazioni sono accusate di massacri, sequestri di massa e stupri sistematici, creando un clima di terrore diffuso.

Advertisement

La violenza è aumentata drasticamente con l'arrivo delle truppe. L'organizzazione americana ACLED ha registrato 317 morti tra il 18 ottobre e il 20 novembre, più del doppio rispetto alle 135 vittime dello stesso periodo del mese precedente. Oltre alle forze di sicurezza del presidente Bukele, operano in zona la polizia nazionale haitiana, una nascente armata, una missione delle Nazioni Unite e un contractor militare privato. L'arrivo spettacolare delle truppe ha innescato un aumento generale delle operazioni di sicurezza.

Impatto civile e rischi per i residenti

L'escalation della violenza ha avuto un impatto devastante sui civili. L'ACLED ha stimato che almeno 26 vittime siano state civili e, a novembre, altre 10 persone sono state uccise dalle gang a Croix-des-Bouquets, nella periferia della capitale. In quest'area, dove i tecnici salvadoregni erano scomparsi, le gang hanno attaccato i residenti e controllato i loro telefoni cercando prove di supporto a Bukele, secondo quanto dichiarato dagli esperti di sicurezza.

Romain Le Cour Grandmaison, direttore per l'Haiti dell'organizzazione non governativa Global Initiative against Transnational Organized Crime, ha avvertito che la violenza crescente lascia i civili in mezzo al fuoco e non offre vie di uscita ai reclutati forzatamente dalle gang. La situazione umanitaria peggiora quotidianamente, con la popolazione locale intrappolata in un conflitto dove nessuno sembra in grado di garantire protezione efficace.

Impatto reale e prossimi sviluppi politici

In patria, Bukele sta preparando le elezioni presidenziali di febbraio, dove la sua popolarità è cresciuta grazie all'intervento in Haiti, secondo un sondaggio pubblicato pochi giorni dopo l'inizio della missione. Una vittoria rafforzerebbe la sua immagine di leader regionale, mentre i governi delle Americhe si spostano verso destra preoccupati dalla criminalità organizzata. L'El Salvador ha annunciato un piano per costruire prigioni stile salvadoregno, ma l'Haiti ha un sistema giudiziario congelato che non ha processato un solo massacro dal 2018.

Advertisement

Rosy Auguste Ducena, direttrice del programma per i diritti umani RNDDH ad Haiti, ha criticato la mancanza di giudici competenti e la corruzione sistemica che impedisce le condanne. L'impunità è identificata come la causa radice del conflitto. Senza un sistema giudiziario funzionante, il modello salvadoregno basato sull'incarcerazione di massa non può essere replicato con successo in Haiti, lasciando la regione in uno stato di instabilità persistente e incertezza legale.