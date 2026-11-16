El Salvador dispiega oltre 2000 soldati ad Haiti dopo la scomparsa di quattro membri di una missione ONU. Il ministro della Sicurezza Patrick Pelissier elogia l'intervento mentre Nayib Bukele prepara futuri colloqui.

El Salvador ha effettuato un massiccio dispiegamento militare ad Haiti, inviando oltre duemila soldati nel paese caraibico. Questa decisione strategica è stata presa dal presidente Nayib Bukele dopo la scomparsa di quattro membri delle sue forze durante una missione sostenuta dalle Nazioni Unite. Gli uomini erano caduti in un'imboscata tesa da gruppi criminali il 18 ottobre e la loro sorte rimane ancora sconosciuta. L'intervento ha segnato un punto di svolta nelle operazioni di sicurezza locali.

Il ruolo delle forze di Bukele nella crisi

Il ministro della Sicurezza haitiano, Patrick Pelissier, ha espresso il suo plauso pubblico per l'arrivo delle truppe salvadoregne. Secondo Pelissier, la missione ha ripristinato la speranza nella popolazione haitiana e ha invertito la rotta contro le bande armate. Il ministro si è recato a San Salvador per incontrarsi direttamente con Bukele. Questo viaggio avviene mentre il primo ministro Alix Didier Fils-Aime rimane ad Haiti per preparare negoziati futuri sulla possibile proroga dell'intervento.

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Coordinatione tra Haiti e Washington

Le Nazioni Unite hanno confermato che la stragrande maggioranza dei soldati opera al di fuori della propria Forza di repressione delle bande. Nessun governo ha rivelato la dimensione esatta o la durata precisa della missione. Pelissier ha rassicurato Washington e la Repubblica Dominicana sul coordinamento. Ha dichiarato che polizia, esercito e appaltatori privati lavorano tutti su un'unica strategia condivisa. Questa unificazione è vista come cruciale per evitare conflitti di comando tra le varie entità coinvolte.

Impatto concreto sulle zone controllate dalle gang

Le forze congiunte hanno recentemente riconquistato uno stadio di calcio strategico. Questo sito era tenuto sotto controllo dai gruppi criminali per oltre cinque anni. La presa del controllo di questa struttura simbolica rappresenta un successo operativo significativo. Pelissier ha sottolineato che le operazioni continuano con professionalità. Non sono stati riportati governativamente civili feriti o uccisi nelle recenti azioni.

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Statistiche sulla violenza e sfollamenti

Le gang controllano attualmente oltre l'ottanta per cento dell'area metropolitana di Port-au-Prince. Dal 2022, il conflitto ha causato più di ventiduemila morti. I rapporti delle Nazioni Unite indicano che le operazioni di sicurezza hanno contribuito a oltre metà dei 4.217 decessi registrati nei primi nove mesi di quest'anno. Circa trecento civili sono tra le vittime accertate. Quasi duemila persone sono state sfollate dal recente arrivo dei soldati.

Prospettive future per la missione

Pelissier ha affermato che l'obiettivo principale è evitare quante più violazioni dei diritti umani possibile. L'impegno congiunto mira a mantenere alti standard di condotta durante le operazioni. I colloqui in corso a San Salvador potrebbero determinare l'estensione temporale del mandato. La comunità internazionale osserva con attenzione l'efficacia di questo modello di sicurezza importato.