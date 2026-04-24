El Salvador: Processo di Massa a 486 Presunti Membri della MS-13

Un processo di massa senza precedenti in El Salvador coinvolge 486 presunti membri della MS-13, accusati di oltre 47.000 crimini. Il presidente Bukele difende la linea dura, mentre le organizzazioni per i diritti umani esprimono preoccupazione per le violazioni dei diritti e la mancanza di un giusto processo.

All'interno di una mega prigione salvadoregna, più di cento presunti membri di bande siedono in fila, con i polsi ammanettati e le caviglie incatenate, osservando un grande schermo che trasmette il processo che deciderà il loro destino.

La Reuters ha assistito alla scena giovedì, durante il processo di massa che coinvolge 486 presunti membri di bande, il più grande finora nell'ambito della repressione della violenza delle bande guidata dal presidente Nayib Bukele. Da aprile 2022, Bukele ha utilizzato i poteri derivanti dallo stato di emergenza per sospendere i diritti costituzionali e detenere oltre 91.000 persone, principalmente sospettate di appartenere alle bande MS-13 e Barrio 18.

Il suo partito, Nuove Idee, ha approvato una legge che rende El Salvador l'unico paese dell'America Latina a consentire processi di massa. Bukele, in carica dal 2019, sta pubblicizzando questo processo e ha concesso alla Reuters l'accesso alla prigione. I detenuti sono distribuiti in cinque prigioni, tra cui il CECOT, una struttura di massima sicurezza inaugurata nel 2023 e diventata un simbolo della sua politica di tolleranza zero.

I prigionieri del CECOT indossano uniformi bianche e hanno i capelli rasati, rivelando a volte tatuaggi legati alla MS-13. Guardie pesantemente armate sorvegliano costantemente la struttura. I pubblici ministeri accusano i presunti membri della banda di oltre 47.000 crimini commessi tra il 2012 e il 2022, tra cui estorsioni, traffico di armi e omicidi.

Tuttavia, gli imputati nel processo di massa sono accusati solo di appartenenza a una banda e verrebbero condannati in base all'affiliazione, ha spiegato Ana Maria Mendez, direttrice per l'America Centrale del Washington Office on Latin America. Come tutti i procedimenti penali in El Salvador, il processo è a porte chiuse.

'Non c'è modo di vedere e verificare che le informazioni presentate dai pubblici ministeri siano vere. Il segreto è ora la norma in El Salvador', ha affermato Mendez. Considerando il numero di detenuti e la durata della detenzione preventiva, i processi di massa sono destinati a diventare una pratica comune in El Salvador, ha aggiunto.

'I processi di massa sono solo formalità', ha dichiarato Roxana Cardona, avvocato penalista salvadoregno. 'Violano il diritto alla difesa, che consente agli avvocati di confrontarsi con i loro clienti e di elaborare una strategia difensiva. Nei processi di massa, questo è completamente perso'. Un portavoce di Bukele e un rappresentante della procura generale non hanno risposto alle richieste di commento inviate al di fuori dell'orario di ufficio.

Bukele ha difeso i processi di massa come necessari per la guerra contro le bande, che un tempo controllavano ampie zone del paese. Le sue politiche di linea dura contro la criminalità gli hanno procurato un ampio sostegno da parte dei salvadoregni, rendendolo uno dei leader più popolari dell'America Latina.

La Commissione Interamericana dei Diritti Umani ha ribadito martedì la sua preoccupazione per le violazioni dei diritti umani durante lo stato di emergenza in El Salvador e ha chiesto la sua fine per combattere la criminalità. Il governo attribuisce la riduzione del tasso di omicidi lo scorso anno a 1,3 per 100.000 abitanti rispetto a 7,8 nel 2022, alla repressione delle bande attuata con i poteri di emergenza





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