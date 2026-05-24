The upcoming local government elections in Italy on May 25 are a significant milestone, with over 6.3 million citizens expected to cast their votes for the renewal of city councils. There are 750 municipalities and 18 provincial capital cities involved in this vote. Some of the most anticipated contests include Venice, as the majority of government is strives to oust its incumbent leader, while the field ladder is eyeing the Slovenian-born mayor's reelection. Regional dynamics also vary significantly, with divisions evident among various coalitions and candidates in cities like Chieti and Salerno. Ballot papers issued, there is anticipation for an exciting and unpredictable election whose outcome could have significant implications for the entire country.

Si vota anche lunedì 25 maggio dalle 7 alle 15 (tranne in Valle d'Aosta dove si vota solo domenica), subito dopo avrà inizio lo spoglio.

Eventuali ballottaggi sono previsti il 7 e l'8 giugno. Sono coinvolti 750 comuni e 18 capoluoghi. Circa 6,3 milioni di elettori sono attesi alle urne per il rinnovo delle amministrazioni cittadine. Sono quasi 750 i Comuni al voto, 661 nelle regioni a statuto ordinario e il resto in quelle a statuto speciale.

Al voto anche 18 capoluoghi di provincia: Venezia, Mantova, Lecco, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Salerno, Andria, Trani, Crotone, Reggio Calabria, Agrigento, Enna e Messina. Nei centri fino a 15.000 abitanti si può tracciare un segno sul candidato sindaco o sulla lista collegata al candidato sindaco o anche sia sul candidato sindaco sia sulla lista collegata al medesimo candidato sindaco. Il voto viene attribuito sia alla lista di candidati consiglieri sia al candidato sindaco collegato.

È eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti





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