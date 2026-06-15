Electrolux sospende piano di licenziamenti e chiusure di stabilimenti

Electrolux ha deciso di sospendere per 50 giorni il proprio piano di licenziamenti e chiusure di stabilimenti. Il piano prevede un taglio di personale di 1.719 dipendenti e la chiusura di un stabilimento in provincia di Ancona.

Electrolux ha deciso di sospendere per 50 giorni il proprio piano di licenziamenti e chiusure di stabilimenti. Questa decisione è stata presa dopo un incontro al tavolo del Mimit, dove l'azienda ha dato la propria disponibilità a discutere misure condivise con le altre parti coinvolte.

Il ministro Adolfo Urso ha espresso la speranza che il confronto possa concludersi positivamente e ha invitato l'azienda a non dare seguito alle azioni unilaterali annunciate. Il piano di licenziamenti prevede un taglio di personale di 1.719 dipendenti, di cui 994 operai e 725 addetti allo staff. Su cinque stabilimenti è prevista la chiusura di quello di Cerreto d'Esi, in provincia di Ancona. Il ministro Luca Ciriani ha definito il piano di licenziamenti 'assolutamente inaccettabile e irricevibile'.

L'incontro di oggi sembra aver aperto uno spiraglio per una possibile soluzione della crisi aziendale di Electrolux





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