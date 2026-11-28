Un elefante ferito da otto proiettili è stato aggredito dalla folla nel villaggio di Baharchhara, nella regione di Cox's Bazar. I guardiaparco lo hanno salvato e lo sorvegliano 24 ore su 24 per garantire la sua sicurezza e salute.

Un elefante selvatico di circa 35 anni è stato oggetto di una violenta aggressione da parte di un gruppo di residenti nel villaggio di Baharchhara, situato nella regione di Cox's Bazar. L'episodio, che ha suscitato forte indignazione, è stato documentato da immagini girate sabato 28 novembre, le quali mostrano la folla che cercava di fare del male all'animale. I residenti hanno preso a bastonate l'elefante e hanno tentato di incendiargli la coda, in quella che si configura come una risposta estrema a danni precedenti subiti dalle abitazioni e dalle colture locali. L'animale, già gravemente debilitato, aveva causato danni a diverse residenze e ad oltre 100 piante di areca nel villaggio.

Le gravi condizioni fisiche dell'elefante

Le indagini preliminari e le osservazioni veterinarie hanno rivelato che l'elefante si trovava in una condizione fisica critica ben prima dell'aggressione da parte degli abitanti. Il 18 novembre, i veterinari del Parco Safari di Dulahazara avevano identificato l'animale sulle colline di Jahajpura, riscontrando otto ferite da arma da fuoco alle zampe. Si ritiene che queste lesioni siano state probabilmente provocate da gruppi criminali armati che operano attivamente in quella specifica zona. La presenza di tali gruppi criminali rappresenta un fattore di rischio significativo per la fauna locale e per le comunità che vivono ai margini delle aree protette.

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Immediatamente dopo l'identificazione, i medici del parco avevano deciso di sedare l'elefante per tentare l'estrazione dei frammenti di proiettile rimasti nei tessuti. Tuttavia, l'intervento chirurgico non poté essere completato perché l'animale si era risvegliato prematuramente dall'anestesia, rendendo impossibile procedere con le operazioni necessarie. Secondo le stime dei veterinari, le possibilità di una guarigione completa sono attualmente scarse a causa della gravità delle ferite e della complicata situazione medica dell'elefante.

Le cause dell'aggressione e il ruolo della folla

Le motivazioni principali per cui l'elefante si era avvicinato al villaggio sono legate al suo incapace di procurarsi cibo nella foresta. Il dolore intenso e le difficoltà meccaniche causate dalle ferite alle zampe gli impedivano di muoversi agilmente e di raggiungere le risorse alimentari naturali disponibili negli habitat boschivi circostanti. Questa necessità di sopravvivenza ha spinto l'animale verso le aree abitate, dove ha finito per danneggiare colture e proprietà, innescando la reazione ostile della comunità locale.

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I residenti, frustrati dai danni economici subiti e probabilmente spaventati dalla presenza dell'animale gigante nel loro territorio, hanno reagito con violenza. L'atto di cercare di incendiare la coda dell'elefante e l'uso di bastoni contro un animale ferito testimoniano il livello di tensione e la mancanza di moderazione nella gestione del conflitto tra fauna e popolazione locale. L'evento evidenzia la complessità delle relazioni uomo-animale in queste aree di confine, dove gli spazi naturali si sovrappongono alle abitazioni umane.

L'intervento dei guardiaparco e le misure adottate

La situazione è stata interrotta solo dall'intervento tempestivo dei guardiaparco del Dipartimento Forestale. Questi operatori hanno avuto il ruolo cruciale di disperdere la folla aggressiva, proteggendo l'elefante dai ulteriori maltrattamenti e impedendo che l'animale subisse lesioni ancora più gravi. Dopo aver garantito la sicurezza immediata, i guardiaparco hanno accompagnato l'elefante in una zona sicura, situata ai margini della giungla, lontana dalle abitazioni civili ma ancora all'interno del suo habitat naturale possibile.

Ora, l'elefante viene sorvegliato 24 ore su 24 da un team di custodi specializzati. Questa misura di controllo costante ha lo scopo primario di evitare ulteriori aggressioni da parte di persone o di animali e di monitorare le sue condizioni di salute in tempo reale. I guardiani lavorano per stabilizzare la situazione e preparare il terreno per l'organizzazione di nuove cure mediche, sebbene le prognosi restino prudenti. La gestione di questo caso richiede un equilibrio delicato tra il benessere dell'animale e la sicurezza della comunità circostante, considerando anche la presenza dei gruppi criminali armati che hanno causato le ferite iniziali.