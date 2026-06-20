Elefantesse asiatiche in lotta per il riconoscimento del loro diritto alla libertà

Due elefantesse asiatiche nate in libertà, catturate in natura e trasferite negli Stati Uniti decenni fa, sono diventate protagoniste di uno dei più importanti casi giudiziari sul diritto degli animali mai arrivati davanti a una corte statale americana. La Corte Suprema delle Hawaii dovrà stabilire se due elefantesse asiatiche possano rivendicare un diritto fondamentale alla libertà.

Da oltre trent’anni vivono nello zoo di Honolulu dopo essere state catturate in natura. Oggi Mari e Vaigai sono al centro di una battaglia giudiziaria senza precedenti che potrebbe ridefinire il concetto stesso di ‘persona’ nel diritto americano.

La Corte Suprema delle Hawaii dovrà stabilire se due elefantesse asiatiche possano rivendicare un diritto fondamentale alla libertà. Due elefantesse asiatiche nate in libertà, catturate in natura e trasferite negli Stati Uniti decenni fa, sono diventate protagoniste di uno dei più importanti casi giudiziari sul diritto degli animali mai arrivati davanti a una corte statale americana.

Nonhuman Rights Project (NhRP), organizzazione che da oltre vent'anni si batte per il riconoscimento di diritti fondamentali agli animali dotati di elevate capacità cognitive, sostiene che Mari e Vaigai siano esseri autonomi, dotati di una complessa vita cognitiva, emotiva e sociale, e per questo dovrebbero poter contestare legalmente la propria detenzione. Gli avvocati dell’organizzazione si fondano sull’istituto dell’habeas corpus, uno dei principi più antichi del diritto anglosassone, tradizionalmente utilizzato per contestare una detenzione illegittima.

Secondo gli avvocati, Mari e Vaigai sarebbero esseri autonomi, dotati di una complessa vita cognitiva, emotiva e sociale, e per questo dovrebbero poter contestare legalmente la propria detenzione. La strategia legale del Nonhuman Rights Project si fonda sull’istituto dell’habeas corpus, uno dei principi più antichi del diritto anglosassone, tradizionalmente utilizzato per contestare una detenzione illegittima.

Secondo gli avvocati dell’organizzazione, Mari e Vaigai sarebbero esseri autonomi, dotati di una complessa vita cognitiva, emotiva e sociale, e per questo dovrebbero poter contestare legalmente la propria detenzione. La causa delle due elefantesse non è il primo tentativo del Nonhuman Rights Project di ottenere un riconoscimento giuridico per gli animali. Negli anni passati l’organizzazione ha promosso iniziative analoghe in diversi Stati americani, tra cui New York, California e Colorado





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