Elena Bonetti: Calo Nascite, Manca Strategia e Nidi al Sud

Elena Bonetti analizza il crollo demografico italiano. Parla di mancanza di visione strategica, carenza di asili nido al Sud e necessità di riformare i congedi di paternità per aiutare le famiglie.

La situazione demografica in Italia presenta segnali di allarme critici, con un calo delle nascite che tocca livelli record storici. Le cifre riportate evidenziano una tendenza negativa: nel 2025 si sono registrati 355mila nati, con una riduzione del 3,9 per cento rispetto al 2024. Nel primo semestre del 2026 il dato si ferma a 166mila nati, un calo dello 0,8 per cento rispetto allo stesso periodo del 2025. Di fronte a questi dati, emerge con forza l'analisi di Elena Bonetti, ex ministra per le Pari Opportunità e attuale presidente di Azione, docente di Analisi matematica all'università Statale di Milano.

Elena Bonetti: Incertezza e Mancanza di Visione Strategica

Secondo Elena Bonetti, le italiane desiderano ancora diventare madri, spesso aspirando a famiglie numerose di due figli o più. Tuttavia, l'aumento dell'incertezza economica e sociale ha portato molte a rinuncare. Dopo un iniziale assestamento dell'indice di fertilità, il numero è ricominciato a scendere in modo significativo. Bonetti attribuisce questo trend alla mancanza di una visione strategica complessiva da parte dei governi successivi a quello presieduto da Mario Draghi. Le politiche sulla natalità, sottolinea, non offrono risultati immediati ma richiedono interventi a medio e lungo termine, focalizzati sull'accompagnamento delle donne tra lavoro e maternità.

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Family Act e Problemi con Congedi e Sostegni Economici

Il Family Act, introdotto con la legge delega 32/22, aveva istituito l'assegno unico universale e rafforzato i congedi di paternità. La legge di bilancio 2025 ha aggiunto un bonus una tantum di 1000 euro per figlio per le famiglie con ISEE inferiore a 40mila euro l'anno. È stato anche aumentato a tre mesi il congedo parentale all'80 per cento della retribuzione. Nonostante il governo Draghi avesse stanziato oltre 20 miliardi di euro strutturali annuali, l'attuale esecuzione non ha completato la riforma. In particolare, il congedo obbligatorio per i padri è rimasto bloccato a 10 giorni. Inoltre, per i dipendenti la copertura della maternità è solo all'80 per cento, lasciando il resto a carico delle aziende o riducendo lo stipendio femminile, un ostacolo che va rimosso per incentivare il rientro al lavoro.

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La Criticità degli Asili Nido e il Target Ridotto al Sud

Un punto cruciale del fallimento delle politiche familiari riguarda la disponibilità di asili nido. Nonostante le previsioni di una crescita significativa finanziate dal Pnrr, la realtà è diversa, specialmente nelle regioni del Sud. L'obiettivo nazionale di una copertura del 50 per cento, con almeno il 33 per cento per regione, è stato abbassato dal governo attuale. Il target è ora fissato al 15 per cento su base regionale e al 33 per cento a livello nazionale, una scelta definita da Bonetti un errore grave. I nidi sono essenziali non solo per il supporto educativo, ma per contrastare la fatica delle famiglie. A Milano, ad esempio, a settembre ci sono 1647 famiglie in lista d'attesa per gli asili nido comunali, a testimonianza di un bisogno strutturale insoddisfatto.

Certificazione Pari Genere e Successi delle Imprese

Un aspetto che procede positivamente è la Certificazione della parità di genere nelle imprese, un'iniziativa nata sotto la guida di Mario Draghi che rimane volontaria. I risultati ottenuti sono soddisfacenti, coinvolgendo più di 15mila aziende, molte delle quali piccole e medie imprese (Pmi). Questo successo è dovuto agli sgravi fiscali e ai vantaggi competitivi negli appalti pubblici previsti dal percorso di certificazione, oltre alle risorse dedicate alle Pmi nel quadro del Pnrr. La certificazione ha portato la parità di genere anche in settori dove precedentemente mancava, dimostrando che incentivi mirati possono generare cambiamenti concreti nel mondo del lavoro. Restano però da risolvere le criticità salariali e di conciliazione che frenano le ambizioni di maternità delle lavoratrici.