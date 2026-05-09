Elena Bonetti, la deputata di Azione racconta la sua esperienza di mastectomia bilaterale dopo un doppio tumore al seno

La deputata di Azione Elena Bonetti ha raccontato la sua esperienza di mastectomia bilaterale dopo un doppio tumore al seno, operata a Mantova, sua città natale, durante un evento di partito.

Non è un paese per single, l'intervista al cast. Matilde Gioli: 'Essere una donna forte non significa rinunciare all’amore' Operata per un doppio tumore al seno .

A una settimana dall'intervento subito la deputata di Azione Elena Bonetti ha voluto condividere la sua testimonianza in pubblico.

'Credo che sia importante, da donna delle istituzioni, anche nel confronto delle tante donne che hanno vissuto, che stanno vivendo quella che può sembrare qualcosa di drammatico, che invece è un passaggio che deve essere affrontato', ha spiegato l'ex ministra per le Pari opportunità e la famiglia. Bonetti ha condiviso la sua esperienza a Mantova, sua città natale, durante un evento di partito.

'Ho fatto una mastectomia bilaterale. Un intervento molto impegnativo per le donne in generale', ha affermato. Il doppio tumore le è stato diagnosticato nella città lombarda, nel centro di consulenza genetica oncologica 'guidato dalla dottoressa Dami, che mi ha salvato la vita'. si stava operando: una mastectomia bilaterale dopo che le hanno diagnosticato un doppio tumore al seno. Un intervento delicatissimo per una donna, sotto ogni punto di vista. E nonostante questo e un drenaggio ancora montato, oggi, Elena ha..





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