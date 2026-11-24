La senatrice a vita Elena Cattaneo analizza il legame tra disuguaglianza finanziaria e violenza di genere, spiegando come le rinunce professionali creino dipendenza e perdita di libertà.

La senatrice a vita ed esperta di neuroscienze Elena Cattaneo ha lanciato un allarme cruciale in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, stabilendo un nesso diretto tra la perdita di autonomia finanziaria femminile e l'aumento della vulnerabilità alle forme di aggressione. Secondo l'accademica, quella che viene spesso percepita come una scelta razionale della donna di fare un passo indietro nella carriera per esigenze familiari si trasforma, nel tempo, in una trappola di dipendenza economica. Questa dinamica riduce drasticamente la libertà di scelta e aumenta il rischio che la partner diventi vittima di dinamiche di potere tossiche.

Il meccanismo della rinuncia professionale femminile

Cattaneo sottolinea che la decisione di rinunciare al lavoro non nasce mai dal vuoto, ma è il risultato di aspettative sociali obsolete e di una mancata organizzazione dei servizi di cura. Spesso si guarda solo al bilancio mensile immediato, ignorando il costo reale a lungo termine: la perdita di reddito futuro, i contributi previdenziali non versati e le opportunità professionali irrecuperabili. Quando una donna guadagna meno e viene quindi richiesta come candidata principale alla rinuncia, la disuguaglianza iniziale si consolida attraverso piccole decisioni apparentemente innocue, creando un divario economico sempre più ampio.

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Il processo è graduale e subdolo. Non si tratta di un'unica porta chiusa in faccia, ma di una serie di adattamenti successivi: trasferirsi per seguire il partner, lasciare incarichi importanti per la cura dei figli o rinunciare a congressi scientifici. Ogni rinuncia sottrae capitale umano e sociale, rendendo la donna progressivamente più dipendente dal reddito del compagno. Questo svantaggio strutturale, invece di essere riequilibrato, viene spesso utilizzato come giustificazione per nuove rinunce successive, in un circolo vizioso che erode l'autostima e l'indipendenza.

Storia, cultura e disuguaglianza di potere

Le radici di questo squilibrio affondano nell'educazione fin dall'infanzia, dove alle bambine vengono indirizzate verso attività di cura mentre ai bambini verso competenze tecniche e professionali. Questa divisione dei ruoli ha storicamente assegnato alla donna la gestione della riproduzione e del focolare domestico, riservando all'uomo il ruolo di unico fornitore economico. Cattaneo nota come questa distribuzione generi uno squilibrio di potere all'interno della coppia, un retaggio culturale che resiste ancora oggi nonostante i progressi legali ed economici.

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La senatrice cita l'insegnamento di Ramón y Cajal, premio Nobel e padre delle neuroscienze, che nei suoi scritti consigliava ai giovani scienziati di scegliere compagne con specifiche qualità morali. Sebbene il consiglio sembri datato, l'intuizione di fondo rimane attuale: le persone con cui condividiamo la vita possono ampliare o restringere i nostri orizzonti esistenziali. Il problema non è tanto il consiglio in sé, quanto il modello culturale che sottintende la dipendenza della donna dal marito, un modello che nega la pari dignità delle ambizioni professionali femminili.

Definire il partner paritario e la libertà di scelta

Per contrastare questo fenomeno, Cattaneo propone una riflessione radicale sul concetto di matrimonio paritario. Il partner ideale non è colui che "dà una mano" nei compiti domestici, ma chi assume la cura della famiglia e dei figli come responsabilità condivisa e non negoziabile. La parità di genere si misura concretamente nelle piccole decisioni quotidiane, come chi rimanda un impegno lavorativo quando un figlio si ammala o come viene ripartito il tempo tra carriera e vita privata. Chiedere "che cosa avete scoperto oggi?" prima di chiedere "che cosa mangiamo?" diventa un simbolo del riconoscimento del valore intellettuale e professionale della donna.

La dipendenza economica, quando diventa totale, trasferisce il potere decisionale nelle mani di chi controlla le risorse finanziarie. L'autonomia finanziaria, come ricordava anche Elsa Fornero, è il presupposto indispensabile per la libertà di vita. Senza redditi propri e prospettive di carriera, la donna perde il margine di manovra necessario per uscire da relazioni abusive o tossiche. La rinuncia al lavoro non deve essere vissuta come un sacrificio inevitabile, ma come una scelta che non deve mai comportare la perdita del riconoscimento sociale e delle opportunità future.

In conclusione, la senatrice a vita Elena Cattaneo invita la società a cambiare prospettiva: non dobbiamo chiederci perché le donne fanno un passo indietro, ma quali strutture sociali ed economiche le spingono a farlo. Solo riequilibrando le condizioni di partenza e garantendo servizi di cura accessibili, possiamo evitare che la disuguaglianza iniziale si trasformi in dipendenza permanente e, purtroppo, in violenza. La lotta contro la violenza sulle donne passa, quindi, inevitabilmente anche dalla lotta per l'uguaglianza economica e professionale.