Elena Cornaro: la prima donna laureata in Europa tra spiritualità e rompicapi

La storia di Elena Cornaro, nata a Venezia nel 1646, che conseguì la laurea in filosofia all'Università di Padova nel 1678, diventando probabilmente la prima donna laureata d'Europa. Nonostante i pregiudizi dell'epoca, la sua eccezionale preparazione e il sostegno di una famiglia illuminata le permisero di superare le barriere di genere, anche se le fu negata la possibilità di insegnare ufficialmente. La sua vita, tra studi poliglotti, vita religiosa e ritiro, rimane un esempio di resilienza intellettuale.

Il 5 giugno 1646 nasce a Venezia Elena Lucrezia Cornaro, quasi sicuramente la prima donna laureata d'Europa e forse del mondo, nonostante alcuni indichino come detentrice di questo primato Bitisia Gozzadini, che si sarebbe laureata in diritto canonico a Bologna nel 1236, ma il condizionale è d'obbligo perché l'attribuzione è incerta.

Elena è di famiglia nobile e colta, il nonno è stato uno scienziato e il padre, che fa parte del più alto patriziato della Repubblica di Venezia, ha una fornitissima biblioteca. Ottimo, perché l'intelligenza, la versatilità e la volontà di Elena non vengono mortificate, ma riconosciute, e lei seguita dai migliori insegnanti.

Alla ragazza non interessa affatto il matrimonio, destino obbligato per le fanciulle di buona famiglia a meno che non vogliano farsi suore, e infatti proprio suora si fa, oblata benedettina, e non per sfuggire a indesiderate nozze, ma per autentica vocazione. Al suo nome si aggiunge così quello di Scolastica, come la sorella di San Benedetto.

La storia di Elena Cornaro è emblematica di un'epoca in cui le donne potevano accedere a un'educazione solida solo all'interno di circuiti ecclesiastici o grazie a particolari aperture familiari. Nonostante le barriere sociali, riuscì a ottenere il dottorato in filosofia nel 1678 dall'Università di Padova, un risultato straordinario che suscitò scalpore e讨论. La sua biblioteca era vastissima e padroneggiava numerose lingue, dal latino al greco, dall'ebraico allo spagnolo.

La sua figura rimane un simbolo della lotta per l'istruzione femminile, anche se la sua laurea non le permise di insegnare ufficialmente, limitando il suo ruolo a conferenze e dibattiti privati. Morì nel 1684 a Padova, lasciando l'ordine di distruggere i suoi manoscritti, un gesto enigmatico che ha alimentato il mistero attorno alla sua persona. La sua eredità, però, è stata tramandata grazie alle cronache dell'epoca e alla sua influenza sulle generazioni successive di donne colte.

Il contesto veneto del Seicento offriva spazi di relativa libertà intellettuale rispetto ad altre realtà italiane, grazie anche alla presenza di un'aristocrazia illuminata che valorizzava le capacità dei propri figli, indipendentemente dal genere. Elena Cornaro incarnò questa eccezione, dimostrando che il genio non ha sesso. La sua laurea in filosofianon fu solo un successo personale, ma rappresentò un precedente cruciale che aprì, seppur lentamente, la strada ad altre donne nell'ambito accademico.

Nonostante i pregiudizi fossero radicati, la sua preparazione encefalica e la sua abilità dialettica impressionarono anche i suoi detrattori, costringendoli a riconoscere il suo valore. La sua vita, tuttavia, non fu priva di vincoli: non poté mai accedere a una cattedra universitaria e la sua attività rimase confinata a salotti e accademie private.

Il suo ritiro nel convento benedettino, con il nome di Scolastica, non fu una fuga bensì una scelta spirituale che le permise di dedicarsi agli studi in un ambiente più protetto. La sua figura è stata a lungo dimenticata per poi essere riscoperta nel XIX secolo come icona del femminismo e dell'emancipazione intellettuale femminile. Oggi viene celebrata come pioniera, un esempio di determinazione in un'epoca che negava alle donne l'accesso al sapere ufficiale.

La sua storia ci ricorda che i progressi sociali spesso nascono da individui che, con coraggio e talento, sfidano le convenzioni del proprio tempo. Il suo lascito è un monito a non sottovalutare mai il potere dell'istruzione e della cultura come strumenti di liberazione personale e collettiva





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