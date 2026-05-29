Elena D'Amario e Marracash: il flirt riparte da una foto al cinema

La ballerina Elena D'Amario ha riacceso le voci di un presunto flirt con il rapper Marracash pubblicando una foto al cinema durante la proiezione del documentario sul cantante. I due, entrambi single dopo storie importanti, alimentano il gossip.

Un semplice post su Instagram è bastato per far riaccendere i riflettori sul presunto flirt tra Elena D'Amario e Marracash . La ballerina professionista, nota per la sua partecipazione ad Amici e per le sue coreografie, ha pubblicato una foto in cui si trova al cinema a vedere il documentario dedicato al rapper milanese, taggando direttamente il suo profilo.

Un gesto che in pochi minuti ha scatenato un'ondata di commenti e speculazioni tra i fan, divisi tra chi vede una semplice dimostrazione di stima professionale e chi invece sospetta un legame più profondo. Il tempismo è stato perfetto: il documentario sta registrando il tutto esaurito al botteghino, e Marracash è al centro dell'attenzione mediatica.

L'indizio social arriva dopo mesi di silenzio da parte di entrambi, dopo che a inizio anno erano circolate voci di una frequentazione segreta, basate su un viaggio alle Maldive avvenuto nelle stesse date e su alcuni like reciproci. Quel pettegolezzo sembrava ormai sepolto, ma la mossa di Elena lo ha riportato alla ribalta. La coreografa pescarese, reduce da una lunga relazione con il cantautore Ermal Meta, è tornata single da qualche mese.

Dall'altra parte, Marracash ha recentemente chiuso la sua storia con Elodie, come lui stesso ha ammesso senza filtri nel documentario: "Mentre lavoravo al disco, mi vedevo con Elo per parlare, cercavamo di provarci, non volevamo separarci, ma allo stesso tempo sapevamo che le cose non andavano". Parole che hanno commosso il pubblico e che ora, unite alla foto di Elena, alimentano il chiacchiericcio.

I fan più attenti hanno iniziato a setacciare i profili social dei due alla ricerca di altri indizi: like, commenti, storie simili. Qualcuno ha notato che Elena ha indossato un cappello della collezione di merchandise di Marracash in una storia precedente, mentre altri sottolineano che i due non si sono mai incrociati pubblicamente. Nel frattempo, i diretti interessati scelgono il silenzio, lasciando che il gossip faccia il suo corso.

Che si tratti di un vero flirt o di un semplice tributo a un collega artista, una cosa è certa: la mossa di Elena ha riacceso l'interesse del pubblico e ha regalato una nova ondata di visibilità a entrambi. La fabbrica dei clic ringrazia, e i fan aspettano il prossimo capitolo di questa storia che, per ora, resta sospesa tra realtà e suggestione





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