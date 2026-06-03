Elena Santarelli conferma la sua critica a Chiara Ferragni sul Pandoro-Gate

La showgirl Elena Santarelli, attraverso una serie di commenti su Instagram, ribadisce la sua posizione critica nei confronti di Chiara Ferragni e del caso noto come "Pandoro-Gate", auspicando maggiore trasparenza e responsabilità nell'uso dell'influenza a fini sociali.

Elena Santarelli torna a far parlare di sé con una serie di commenti che sembrano confermare la sua posizione critica nei confronti di Chiara Ferragni e della vicenda legata al cosiddetto " Pandoro-Gate ".

Il tutto è avvenuto nelle ultime ore, dopo la pubblicazione della nuova puntata di "Burnout", il podcast condotto da Selvaggia Lucarelli. Ospite dell'episodio, uscito il 2 giugno, è stato, ex manager dell'influencer e figura coinvolta nelle vicende che hanno portato all'inchiesta sulla gestione delle iniziative benefiche finite al centro delle polemiche. Già poco dopo l'uscita della puntata, Santarelli aveva fatto sapere ai suoi follower di essere in ascolto.

Attraverso una storia pubblicata su Instagram, la showgirl ha condiviso un messaggio che molti hanno interpretato come unaSantarelli e i commenti sull'intervista di Damato Ma i commenti che hanno attirato maggiormente l'attenzione sono arrivati sotto uno dei reel dedicati all'intervista.

"Quindi possiamo affermare che in questo podcast ci si va gratis", ha scritto Santarelli, suscitando immediatamente la curiosità degli utenti. A chi le ha chiesto di chiarire il significato della frase, la conduttrice ha spiegato: "Nel senso vero, che nessuno ti paga per andare a parlare, ci vai perché ti va. Quindi bravo che è andato senza nessun compenso. Se vieni qui sai che le domande non sono concordate e ci vai perché hai piacere di andarci".

Un commento che può essere letto come un apprezzamento nei confronti diSuccessivamente, Santarelli è tornata sull'argomento con un'altra precisazione: "A me non interessano le loro questioni, come ho detto a Belve sono tutti responsabili di quello che ho detto dalla Fagnani! Tutti!

". Parole che richiamano direttamente la sua intervista a Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani, andata in onda alla fine di aprile. In quell'occasione, la showgirl aveva espresso in modo molto netto la.

"Le sue scuse non me le bevo, sono incaz*ata nera", aveva dichiarato durante l'intervista, criticando la gestione della comunicazione successiva allo scandalo. Santarelli aveva inoltre sottolineato come l'intera vicenda rischiasse di danneggiare chi opera realmente nel mondo della beneficenza e del volontariato. Secondo la showgirl, una personalità con un seguito di oltre 22 milioni di follower dovrebbe utilizzare la propria influenza soprattutto per sostenere cause sociali e progetti di ricerca scientifica, garantendo la massima trasparenza nei confronti del pubblico.

I nuovi commenti pubblicati sotto il reel del podcast sembrano quindi inserirsi nella stessa linea di pensiero già espressa nei mesi scorsi. Pur dichiarando di non essere interessata alle dinamiche personali tra i protagonisti della vicenda, Santarelli continua infatti a ribadire la propria posizione critica nei confronti di quanto accaduto, confermando di non aver cambiato idea sul caso che ha coinvolto l'imprenditrice digitale. © Riproduzione riservataRicevi ogni venerdi, direttamente nella tua mail, i titoli migliori della settimana.

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