Elena Santarelli e Bernardo Corradi: anniversario da sogno al Nobu di Roma con frecciata a Chiara Ferragni

La showgirl e l'ex calciatore festeggiano 12 anni di matrimonio con un weekend esclusivo. Tra romanticismo e polemiche, Elena non perde l'occasione per lanciare una stoccata a Chiara Ferragni, ascoltando il podcast di Selvaggia Lucarelli.

Elena Santarelli e Bernardo Corradi festeggiano il loro dodicesimo anniversario di matrimonio con un weekend romantico a Roma, condividendo ogni istante con i follower su Instagram.

La coppia, tra le più solide dello spettacolo italiano, ha scelto il Nobu Hotel per celebrare questa ricorrenza speciale, trasformando un semplice pranzo in un soggiorno esclusivo nella penthouse dell'albergo. La showgirl ha documentato ogni dettaglio: dalla cena di gala con abiti eleganti alla colazione con vista sulla Capitale. Lei indossava un lungo abito bianco di seta con scollatura profonda sulla schiena, lui un completo blu gessato a tre pezzi.

La serata è culminata con il taglio di una torta a forma di cuore ricoperta di fragoline di bosco, mentre la dedica di Elena al marito ha commosso i fan: Le tue mani che mi sorreggono ogni volta che crollo. La nostra storia, forte, resiliente e piena di amore.

Il giorno successivo l'hotel ha riservato una sorpresa alla famiglia: il pranzo a quattro con i figli Giacomo e Greta Lucia è stato spostato nella penthouse, con una terrazza panoramica che ha ispirato battute su un possibile restyling della loro casa. Il menù includeva sushi, nigiri e maki su ghiaccio, accompagnati da cocktail analcolici e frutta realistica.

La coppia, sposata dal 2 giugno 2014, ha superato prove durissime, come la malattia del primogenito Giacomo, colpito da un tumore cerebrale in giovane età e poi guarito. Un evento che li ha resi un esempio di resilienza e che ha rafforzato il loro legame. Ma l'anniversario ha assunto anche una nota polemica. Per coincidenza, proprio nella mattina delle celebrazioni è uscita l'intervista di Selvaggia Lucarelli a Fabio Maria Damato, ex manager di Chiara Ferragni.

Santarelli, che nelle scorse settimane aveva già attaccato l influencer a Belve dichiarandosi incazzata nera e criticando le sue scuse, ha colto l'occasione per una frecciata social. Tra le storie del suo anniversario ha pubblicato uno screenshot del podcast Burnout con la scritta: Aspettando le frecce e ascoltando @burnoutpodcast_. Un gesto che conferma i rapporti gelidi tra le due, dopo che Santarelli aveva accusato Ferragni di danneggiare la vera beneficenza con la mancanza di trasparenza nel caso Pandoro-Gate.

La showgirl ha sottolineato come una figura con 22 milioni di follower avrebbe dovuto usare la propria influenza solo per sostenere la ricerca scientifica, non per fini commerciali. La tensione resta alta, mentre la coppia Santarelli-Corradi continua a godersi il loro momento di felicità





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