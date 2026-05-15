Elena Santarelli replica a chi l'ha accusata di essere 'invidiosa' su Chiara Ferragni, sottolineando la sua delusione nei confronti dell'imprenditrice digitale e del sistema che le ruotava attorno. La Santarelli ha anche ricordato il difficile percorso affrontato dal figlio maggiore, colpito anni fa da un tumore, e ha replicato alle accuse di aver alimentato una 'gogna' mediatica contro Ferragni.

NEWS TEXT: Dopo le polemiche social scatenate dalle parole della Santarelli sulla Ferragni a Belve, ecco la replica durissima della showgirl a chi l'ha accusata di essere solo 'invidiosa'. parole pronunciate su Chiara Ferragni .

Nelle ultime ore, però, la Santarelli ha deciso di intervenire direttamente sui social, replicando con toni molto duri a chi l’ha sfogo contro Chiara Ferragni, forte delusione nei confronti di Chiara Ferragni, criticando non solo l’imprenditrice digitale ma anche il sistema che le ruotava attorno. Sono molto delusa da lei e da tutte le persone che le sono state attorno, aveva dichiarato, aggiungendo: 'Le sue scuse non me le bevo'.

La showgirl aveva poi sottolineato il peso della visibilità pubblica di Ferragni, facendo riferimento agli anni e al ruolo che, secondo lei, un personaggio così influente dovrebbe avere nel. Le sue parole hanno immediatamente diviso il pubblico nei confronti della Santarelli che l'hanno spinta a intervenire personalmente. Rispondendo a una utente online, Elena Santarelli ha scelto di riportare l'attenzione sulla sua esperienza personale, ricordando il difficile percorso affrontato dal figlio maggiore, colpito anni fa da un tumore.

Ha scritto con evidente sarcasmo. Poi ha aggiunto parole molto forti: 'Le invidio il fatto di non aver mai lasciato suo figlio sul letto di un'ama visto soffrire suo figlio per la radioterapia '. Nel lungo sfogo pubblicato sui social, la showgirl ha anche replicato alle accuse di aver alimentato una 'gogna' mediatica contro Ferragni, precisando di aver semplicemente risposto alle domande ricevute in trasmissione.

Nel suo lungo sfogo, la showgirl ha anche parlato di 'gogna' mediatica contro di lei, ma non ha fornito ulteriori dettagli. La sua replica dura e personale ha immediatamente diviso il pubblico sui social. La Santarelli ha scelto di non commentare ulteriori notizie o interviste, concentrandosi invece sul suo sfogo sui social. La sua replica ha suscitato una forte reazione tra i fan e i follower, che hanno espresso opinioni diverse sui suoi commenti.

La Santarelli ha scelto di non commentare ulteriori notizie o interviste, concentrandosi invece sul suo sfogo sui social. La sua replica ha suscitato una forte reazione tra i fan e i follower, che hanno espresso opinioni diverse sui suoi commenti. La Santarelli ha scelto di non commentare ulteriori notizie o interviste, concentrandosi invece sul suo sfogo sui social. La sua replica ha suscitato una forte reazione tra i fan e i follower, che hanno espresso opinioni diverse sui suoi commenti





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