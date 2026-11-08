Elena Sofia Ricci, 64 anni: sepsi, lifting e la filosofia di una seconda giovinezza

L'attrice Elena Sofia Ricci, 64 anni, racconta il ricovero per sepsi nel 2021 e il suo rapporto con l'invecchiamento. Scopri i dettagli sulla sua salute e sul futuro.

Elena Sofia Ricci, 64 anni, ha vissuto un'esperienza traumatica nel 2021 durante le riprese di una serie televisiva. L'attrice ha rischiato la vita a causa di un'infezione grave che ha richiesto un ricovero di un mese in ospedale. Durante quel periodo, ha dovuto affrontare nove flebo al giorno per superare la crisi.

La crisi di salute nel 2021

L'attrice ha subito un grave ricovero a causa di tre ascessi al fegato e di una setticemia importante. La situazione di Elena Sofia Ricci è diventata critica mentre lavorava al set, dimostrando un forte senso di responsabilità verso la troupe. Non voleva fermare le riprese per non causare disagi alle cinquanta o sessanta persone coinvolte nel progetto cinematografico.

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Responsabilità sul set e salute

Elena Sofia Ricci ha continuato a girare le ultime scene del progetto prima di essere ricoverata. Solo dopo aver completato il lavoro ha iniziato il percorso di cura che l'ha tenuta lontana dalle telecamre per un mese intero. La durata del ricovero è stata determinata dalla complessità della setticemia e dai trattamenti necessari per eliminare gli ascessi.

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Il dibattito sul lifting

L'attrice dichiara che farebbe un lifting se non fosse attrice, poiché crede che il suo lavoro richieda una certa autenticità. I segni dell'età sul suo viso hanno un posto preciso nel lavoro, aiutandola a interpretare donne adulte con maggiore veridicità. Questa consapevolezza le permette di raccontare storie con più intensità e sincerità.

Visione della vita e relazioni

Elena Sofia Ricci si definisce piena di energia e impegnata in una sorta di seconda giovinezza. Ha elaborato la fine di due matrimoni, uno durato pochi mesi e l'altro ventuno anni con Stefano Mainetti. La separazione da Mainetti le ha lasciato un consiglio prezioso su come affrontare il lutto della madre malata di tumore al pancreas nel 2021.