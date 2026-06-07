Elena vince 23mila euro in Fortuna

La 33enne di Esanatoglia ha sfidato la fortuna e ha vinto la somma di 23mila euro in una partita di Fortuna. La donna ha mantenuto la calma e ha cambiato tre pacchi per vincere la somma.

Elena , una 33enne di Esanatoglia, ha vinto 23mila euro in una partita di Fortuna. La donna, arredatrice di yacht, non ha avuto paura di sfidare la fortuna e ha cambiato tre pacchi.

Ha iniziato la partita con un buon auspicio, accaparrandosi il jackpot Gennarino al terzo tiro. Tuttavia, la sfortuna ha bussato e Elena ha aperto un pacco con dentro 300mila euro, quindi perduti. Nonostante ciò, la donna ha rifiutato per due volte l'offerta del Dottore da 23mila euro e ha accettato un cambio di pacco che si è rivelato vincente.

La partita è stata frenetica e piena di colpi di scena, ma Elena ha mantenuto la calma e ha vinto la somma di 23mila euro. La madre di Elena, Annamaria, ha espresso la sua soddisfazione per la figlia, dicendo: "Mia figlia è una brava ragazza, ma quando parte non la ferma nessuno".

Il conduttore De Martino ha definito la partita "una delle migliori" e ha sottolineato il coraggio di Elena nel cambiare tre pacchi e vincere la somma di 23mila euro. Elena ha ringraziato i titolari, la sua famiglia e il suo fidanzato, dicendo che la sua vittoria era dovuta al suo coraggio e alla sua determinazione





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