Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti rinnovano le promesse a 15 anni dal matrimonio

La coppia ha festeggiato il quindicesimo anniversario con una cerimonia intima a Palermo, alla presenza dei quattro figli e della famiglia allargata. La ballerina e l'ex calciatore si sono scambiati nuovamente le promesse nuziali in un giorno ricco di emozioni e ricordi.

Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti hanno celebrato i quindici anni di matrimonio rinnovando le loro promesse nuziali in una giornata carica di emozioni che ha riunito famiglia, amici e ricordi preziosi.

La ricorrenza del 13 giugno è stata onorata con una cerimonia intima e significativa, riportando la coppia al centro di un momento profondamente personale. L'evento non si è limitato a una semplice celebrazione: i due hanno nuovamente scambiato le promesse di matrimonio, suggellando ancora una volta il loro legame d'amore dopo un decennio e mezzo insieme.

Immagini rare, quasi inedite, hanno ritratto la famiglia al completo: la coppia insieme ai loro quattro figli, in un carosello fotografico che ha emozionato i follower proprio per la sua eccezionalità. Gli scatti che includono tutta la famiglia allargata sono infatti pochissimi, rendendo questo contenuto un vero e proprio tesoro personale condiviso con il pubblico. Il vostro affetto ha reso tutto ancora più speciale.

Grazie di cuore, è stato meraviglioso ha scritto la ballerina per ringraziare amici e invitati che hanno partecipato alla celebrazione, sottolineando quanto il calore delle persone care abbia reso indimenticabile la giornata. Eleonora Abbagnato, oggi direttrice del Corpo di Ballo del Teatro dell'Opera di Roma, e Federico Balzaretti, ex difensore del Torino, si erano sposati proprio il 13 giugno 2011 nella suggestiva Cappella Palatina di Palermo.

Non è un caso se i quindici anni li hanno celebrati nuovamente a Palermo: oltre a essere la città natale della ballerina, è anche il luogo dove si sono conosciuti e innamorati, per merito di un amico comune. Dalla loro unione sono nati Julia, che sta seguendo le orme della madre nel mondo della danza, e Gabriel, che ha invece scelto di dedicarsi al calcio come il padre.

A questi si aggiungono anche Lucrezia e Ginevra, le due figlie che Balzaretti ha avuto da una precedente relazione e che Abbagnato ha amato fin dal primo momento. Tra emozione, ricordi e nuove promesse, il rinnovo dei voti ha rappresentato per la coppia non solo un anniversario, ma la celebrazione di un percorso di vita condiviso, costruito nel tempo con amore, complicità e rispetto





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