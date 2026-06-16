Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti rinnovano le promesse di matrimonio: la location, i look e i rari scatti con la famiglia allargata

La ballerina e direttrice del corpo di ballo del Teatro dell'Opera di Roma e l'ex calciatore hanno detto di nuovo sì circondati dall'amore dei figli e degli amici. La coppia ha scelto di mantenere una certa riservatezza sulla propria vita familiare sui social, ma ha condiviso alcune foto della cerimonia in cui hanno rinnovato le loro promesse d'amore all'orto botanico di Palermo. Per l'occasione, Abbagnato ha scelto un completo in seta bianco, mentre Balzaretti ha optato per un abito sartoriale completamente bianco. Le figlie della coppia hanno indossato abiti lunghi da sera in tessuto satinato nero, mentre Gabriel ha optato per un classico completo formale scuro abbinato a delle sneakers sportive bianche e nere. Al termine della cerimonia, Eleonora ha deciso di cambiare mise, optando per un vestito da sera sofisticato e luminoso, color rosa cipria.

Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti hanno rinnovato le loro promesse di matrimonio dopo 15 anni, scegliendo come location l' orto botanico di Palermo , la stessa città che aveva fatto da cornice alle loro nozze nel 2011.

La ballerina e direttrice del corpo di ballo del Teatro dell'Opera di Roma e l'ex calciatore hanno deciso di circondarsi dell'amore dei loro figli e degli amici per questo importante evento.

'Il vostro affetto ha reso tutto ancora più speciale. Grazie di cuore, è stato meraviglioso', ha scritto Eleonora a corredo degli scatti della cerimonia. Per l'occasione, Abbagnato ha scelto un completo in seta bianco composto da una giacca morbida sbottonata sul davanti e una gonna coordinata al ginocchio, mentre Balzaretti ha optato per un abito sartoriale completamente bianco dal taglio morbido e moderno.

Le tre figlie della coppia, Julia, Gabriel, Lucrezia e Ginevra, hanno indossato abiti lunghi da sera in tessuto satinato nero, mentre Gabriel ha optato per un classico completo formale scuro abbinato a delle sneakers sportive bianche e nere. Al termine della cerimonia, Eleonora ha deciso di cambiare mise, optando per un vestito da sera sofisticato e luminoso, color rosa cipria, in un tessuto velato, semitrasparente e aderente che mette in risalto la silhouette. Completano l'outfit delle décolleté nude con tacco alto





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