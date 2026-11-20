Eleonora Agostini esplora gli stereotipi femminili con Del corpo delle donne presso Gallerie d'Italia Milano, celebrando 80 anni suffragio e 30 anni iO Donna in mostra storica.

Eleonora Agostini, nota artista e fotografa italiana, ha portato alla luce le complessità degli stereotipi di genere attraverso un progetto fotografico e performativo intitolato Del corpo delle donne. L'iniziativa è stata presentata presso le Gallerie d'Italia di Milano, location prestigiosa che ha ospitato l'esposizione per celebrare i traguardi storici del movimento femminile. Nello specifico, la mostra ha omaggiato i 80 anni del suffragio universale e i 30 anni della pubblicazione della rivista iO Donna, creando un contesto culturale elevato per la riflessione sul ruolo sociale della donna.

La Performance tra Madre e Figlia

Il nucleo centrale dell'opera consiste in un video e una serie di scatti che documentano un dialogo visivo tra la stessa Agostini e sua madre. Attraverso la gestualità e il movimento, l'artista mette in scena la figura della cameriera, indagando gli automatismi comportamentali che spesso imprigionano le donne in ruoli prestabiliti e limitanti. La ripetizione di gesti quotidiani, come servire i clienti o pulire un tavolo, diventa il linguaggio principale per esporre le dinamiche di potere e sottomissione implicita in questi scambi sociali. Ogni movimento è studiato per rivelare la tensione tra l'essere autentici e l'apparire secondo le aspettative altrui.

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Origini del Progetto a Londra

La genesi di questo lavoro affonda le sue radici durante il periodo in cui Eleonora Agostini stava frequentando un master a Londra. In quell'occasione, sua madre si recò a trovarla e l'artista le chiese di partecipare a una sessione fotografica in un ristorante di famiglia. Durante le prove iniziali, la madre si presentò nuda per creare un collage dei movimenti, un' scelta che permise ad Agostini di osservare il corpo materno come se fosse quello di una cameriera astratta. Questa distacco visivo iniziale ha costituito la base concettuale per esplorare la frizione esistente tra l'identità personale e il ruolo sociale imposto.

Il Peso degli Automatismi Sociali

Agostini ha continuato a lavorare sui dettagli, focalizzandosi su parti del corpo specifiche come i piedi e le mani, per espandere il concetto di ripetizione. L'obiettivo era mettere in evidenza come gli oggetti e i gesti quotidiani diventino serie di comportamenti standardizzati in risposta alle aspettative sociali. La fotografa ha notato che, anche se gli oggetti sembrano sempre gli stessi, ogni immagine catturata da un'angolazione diversa rivela sfumature nascoste. Questa tecnica invita lo spettatore a cercare le imperfezioni o le emozioni repressed, come un sorriso forzato o una smorfia di disagio, che sfuggirebbero all'analisi in una singola fotografia tradizionale.

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Storia Familiare e Ruoli Tradizionali

La famiglia della madre è storicamente legata al mondo della ristorazione, dal bisnonno fino al nonno, che aveva coinvolto anche la nonna nel lavoro in cucina. La madre di Agostini era abituata a essere vista nuda dalla figlia, il che ha facilitato l'intimità necessaria per la performance, ma l'impatto emotivo è risultato forte quando l'opera è stata esposta. La madre si trovava di fronte alla propria immagine ripetuta ovunque, un'esperienza che ha probabilmente suscitato frustrazione a causa dell'atteggiamento femminile tradizionale che l'artista ha criticato. Tale atteggiamento, fatto di gentilezza e disponibilità costante, è stato identificato come un fattore chiave nella perpetuazione degli stereotipi di genere.

Impatto Culturale e Riconoscimento

Il progetto non nasceva con un obiettivo preciso iniziale, ma è stato sviluppato attraverso un processo evolutivo guidato dall'osservazione diretta. Un curatore, incontrando il lavoro, ha incoraggiato Agostini a esporlo pubblicamente, riconoscendone il valore artistico e sociale. L'opera critica l'ordine simbolico invisibile che discrimina le donne, costringendole a un'adesione inconsapevole a modelli di comportamento obsoleti. Attraverso la sua fotografia, Agostini offre una consapevolezza emotiva profonda, trasformando la ripetizione noiosa del servizio in una elegante elegia meditata che interroga la società contemporanea.