Eleonora Carrer ha sfidato i pregiudizi di genere allenando l'ASD Azzano Basket. Oggi gestisce il Sistema Rosa Pordenone U17, raccontando la sua esperienza e la gestione delle atlete.

Eleonora Carrer, allenatrice di 43 anni, ha segnato un traguardo significativo nello sport italiano guidando l'ASD Azzano Basket in serie D. Per un breve periodo, è rientrata tra le poche donne in Italia a comandare la panchina di una squadra senior maschile, una sfida che ha poi raccontato con successo attraverso un libro.

La sfida di guidare il basket maschile senior

La decisione di gestire l'ASD Azzano Basket in serie D ha richiesto a Eleonora Carrer di dimostrare competenze tecniche e leadership in un contesto tradizionalmente dominato dagli uomini. La sua esperienza con il team maschile le ha consentito di comprendere meglio le dinamiche di gruppo e di superare gli ostacoli legati ai pregiudizi di genere nel mondo dello sport.

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Oggi, la sua attenzione si sposta sulle giovani atlete del Sistema Rosa Pordenone, con il ruolo di coach della formazione Under 17. La transizione da allenare adulti maschi a formare giovani donne le permette di applicare metodologie diverse, basate sulla comprensione emotiva e sulla crescita tecnica delle atlete, in un ambiente ancora in via di sviluppo e con meno risorse disponibili rispetto ai gruppi maschili.

Differenze nella gestione delle squadre maschili e femminili

Eleonora Carrer evidenzia come la gestione di una squadra di donne richieda un approccio diverso rispetto a quella degli uomini. Con le atlete femminili, è fondamentale essere empatici e rassicuranti, specialmente quando una giocatrice rimane in panchina per pochi minuti; al contrario, con i giocatori maschi si può adottare un tono più diretto e immediato, poiché è più semplice far loro accettare le scelte tecniche.

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La durata degli allenamenti con il Sistema Rosa è di circa un'ora e mezza, durante la quale si alternano palleggi, passaggi, tecnica e corsa per poi passare ai tiri e alla tattica. Le ragazze, pur appartenendo a un team percepito di serie B, dimostrano una determinazione eccezionale e un impegno costante nel campo, compensando la minore disponibilità di risorse con la passione e la disciplina.

L'equilibrio tra vita familiare, lavoro e sport

Eleonora Carrer conduce un intenso quotidiano che include il lavoro di agente di commercio, la gestione familiare e l'allenamento dello sport. La sua routine mattutina inizia con la cura delle figlie, la maggiore che prende il bus per la scuola e la più piccola portata all'asilo. Il lavoro in azienda, spesso condiviso con il compagno Riccardo, richiede frequenti spostamenti per incontrare i clienti, mentre la sera si dedica ai compiti delle bambine e alla gestione domestica.

Nonostante la scarsità di tempo, Eleonora dedica due ore settimanali alla palestra per recuperare fisicamente da un infortunio al ginocchio e al crociato. L'attività fisica è per lei una necessità per mantenere la massa muscolare, sebbene l'allenamento con i pesi le risulti noioso rispetto al basket. Questo impegno costante riflette la sua determinazione a restare in forma e a dare il buon esempio alle proprie atlete.

Il ruolo degli animali e la formazione delle nuove atlete

A casa, Eleonora è circondata dal cane Dexter e dal gatto Slevin, che definisce amici e fonte di felicità. La scelta di vivere con animali ha un valore educativo importante per le figlie e le permette di dedicare momenti di relax, come la lettura del libro Open di Andre Agassi prima di dormire. Gli animali, inoltre, le offrono supporto emotivo durante la complessa gestione dei ruoli professionali e genitoriali.

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Eleonora Carrer continua a ispirare donne e ragazze attraverso il suo esempio, dimostrando che il posto sul campo si conquista ogni giorno con competenza e autenticità. Il suo percorso dall'ASD Azzano Basket al Sistema Rosa Pordenone sottolinea l'importanza di dare visibilità alle allenatrici e di sostenere il basket femminile come settore in forte crescita e pieno di potenziale.