Eleonora Guidi, Elisabetta: Ingiustizia e Paura, Lui Libero

Elisabetta Guidi denuncia l'assenza di giustizia per la sorella Eleonora, uccisa da Lorenzo Innocenti. La famiglia vive nel timore mentre l'indagato è in libertà vigilata. Processo in attesa.

La sorella di Eleonora Guidi, uccisa il 8 febbraio 2025, ha espresso pubblicamente il dolore e la rabbia per la situazione giudiziaria attuale. Elisabetta Guidi dichiara che la sua famiglia non ha ricevuto giustizia, mentre l'assassino, Lorenzo Innocenti, gode della libertà vigilata. La convivente di Eleonora, uccisa in provincia di Firenze, è stata accoltellata da Innocenti, il quale aveva conosciuto la vittima nel 2011. Da quel tragico evento, la vita di Elisabetta è cambi radicalmente, diventando il principale riferimento per il figlio di Eleonora.

Il Lutto e la Crescita del Nipote

Elisabetta Guidi si occupa quotidianamente della serenità dei propri figli e del nipote orfano, cercando di mantenere una routine stabile nel periodo successivo al lutto. Il bambino vive con lei e la zia sta aspettando l'adozione completa per rendere ufficiale il legame familiare. Per gestire il dolore improvviso, Elisabetta racconta di aver imposto limiti rigidi alle proprie emozioni, come limitare il pianto a momenti notturni specifici. In quel periodo, ha priorita assoluto la cura dei minori, mettendoli al centro delle sue preoccupazioni e delle sue azioni. Il padre di Elisabetta, affetto da Alzheimer, fatica a esprimere il suo dolore ma mostra un desiderio silenzioso di parlare. Questa dinamica familiare complessa sottolinea la gravità della perdita subita dalla famiglia Guidi.

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La Dinamica della Relazione Violenta

L'indagine ha portato all'indagato Lorenzo Innocenti per omicidio aggravato, con un processo ancora da iniziare. Elisabetta ricorda di averlo incontrato al suo matrimonio nel 2018, notando fin da subito una mancanza di intesa. Nel corso degli anni, aveva percepito nella relazione tra la sorella e Innocenti segni di violenza psicologica. Tuttavia, Eleonora non ha mai confidato apertamente con la sorella, chiudendosi quando Elisabetta provava a parlarne. La sorella temeva di perdere il rapporto con Eleonora se fosse stata troppo insistentente. Oggi Elisabetta si sente in colpa per non aver insistito di più, chiedendosi se un approccio diverso avrebbe potuto evitare la tragedia. Queste dinamiche relazionali complesse hanno lasciato segni profondi nella percezione degli eventi precedenti.

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Libertà Vigilata e Preoccupazione Pubblica

Nonostante la libertà vigilata, Elisabetta Guidi manifesta una preoccupazione costante per la sicurezza della propria famiglia. Lorenzo Innocenti è sottoposto a misure che richiedono il rispetto di un percorso terapeutico in una clinica a La Spezia. Dopo la dimissione dal ricovero diurno, ha vissuto con i propri genitori in Versilia. Alcuni residenti hanno segnalato la sua presenza a Rufina, località vicina al luogo dell'omicidio. Il sindaco ha espresso preoccupazione istituzionale alla Procura di Firenze, richiedendo verifiche. La procura ha incaricato i Carabinieri di controllare se e quando Innocenti si sia recato in paese. Questa incertezza alimenta la paura dei familiari della vittima.

Lo Stato Mentale dell'Indagato

La capacità di Lorenzo Innocenti di partecipare coscientemente al procedimento è un punto centrale nel dibattito pubblico e familiare. Elisabetta Guidi ha commentato la sua partecipazione a un'udienza, nota a circa sei mesi dai fatti. In quella sede, l'indagato rispondeva alle domande, conosceva il fascicolo processuale e camminava autonomamente. Queste azioni hanno rafforzato nella famiglia il senso di ingiustizia verso la sua situazione di libertà. Il contrasto tra il grave reato e la relativa libertà dell'imputato crea un conflitto emotivo difficile da gestire per i parenti. La richiesta di giustizia rimane l'obiettivo principale della famiglia Guidi in attesa del giudizio finale.