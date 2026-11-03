Elettori asiatici e ispanici virano verso i democratici negli USA

L'analisi rivela come il voto di elettori asiatici e ispanici, chiave in Virginia, stia influenzando le dinamiche elettorali USA, spostando l'equilibrio politico a favore dei democratici.

La contea di Loudoun, situata in Virginia, ha segnalato un segnale precoce e significativo per la campagna presidenziale di Kamala Harris. Questo distretto, noto per la sua popolazione abbiente e per un quarto di cittadini di origine asiatica, ha sostenuto Joe Biden con decisione nel 2020. Tuttavia, durante la notte elettorale di novembre 2024, i risultati hanno mostrato che Kamala Harris ha vinto con un margine di sole 16 punti, rispetto ai 25 punti di vantaggio di Joe Biden nel ciclo elettorale precedente. Gli esperti hanno inizialmente sospettato un errore di conteggio dato il divario ridotto.

La volatilità del voto etnico in Virginia

Arjun, un uomo sulla cinquantina, ha dichiarato di essersi pentito di aver sostenuto Donald Trump due anni fa. Ha affermato che il candidato repubblicano gli ha raccontato molte bugie durante la campagna. Nella stessa area, davanti al supermercato Patel Brothers, una donna ha espresso l'intenzione di votare per i democratici. La sua decisione deriva dai tagli alla sanità imposti da Donald Trump, che hanno compromesso le cure per suo figlio disabile. Questi casi specifici illustrano un cambiamento di direzione politico in una zona storicamente repubblicana.

Also read Scarsa coesione e contrasti sulla leadership, il 45% degli elettori del Campo largo è scettico

Motivazioni per il distacco dai repubblicani

Altri ex sostenitori di Donald Trump hanno annunciato che non voteranno più per il Partito Repubblicano. Le ragioni includono la guerra in Iran, l'aumento dei costi della vita, i tagli alle procedure dei visti, le deportazioni rigide e la riduzione del personale federale. Mohammed, un architetto di 27 anni, ha condiviso questa opinione. Ha spiegato che molti dei suoi amici hanno perso il lavoro a causa di queste politiche economiche e sociali. Il malcontento sembra diffuso tra gli elettori che hanno cambiato schieramento.

Dati demografici e tendenze elettorali storiche

Queste oscillazioni politiche non sono distribuite uniformemente in tutto il Paese. Sono concentrate in stati e distretti geograficamente lontani ma caratterizzati da una percentuale superiore alla media di elettori asiatici americani o ispanici. La percentuale di elettori ispanici è aumentata dal 9 al 16 per cento negli ultimi vent'anni. Contemporaneamente, quella degli asiatici americani è passata dal 3 al 5 per cento. Entrambi i gruppi mostrano una maggiore apertura politica e una minore rigidità partitica.

Advertisement

L'evoluzione del voto asiatico e ispanico

Secondo lo studio elettorale Co-operative dell'Università di Harvard, nel 2024 Donald Trump ha conquistato il 40 per cento dei voti degli asiatici americani e il 46 per cento di quelli degli ispanici. Questo gruppo costituiva il 14 per cento degli elettori, ma rappresentava il 24 per cento di quelli che avevano cambiato partito rispetto al 2020. Negli anni precedenti, Ronald Reagan ottenne il 37 per cento degli voti ispanici nel 1980. George W. Bush raggiunse il 44 per cento nel 2004, dimostrando come questa base elettorale sia storicamente flessibile e non legata indissolubilmente a un solo schieramento.

Impatto futuro sulle strategie politiche

La rapida crescita demografica di questi gruppi conferisce loro un peso specifico nelle elezioni future. Barack Obama aveva ottenuto il 73 per cento degli asiatici americani e il 71 per cento degli ispanici nel 2012. Oggi, analisti ed esperti considerano questi elettori come chiave per qualsiasi strategia nazionale. La loro eterodossia politica richiede approcci mirati da parte di entrambe le parti. I cambiamenti in aree come la contea di Loudoun potrebbero definire l'esito delle prossime sfide elettorali a livello nazionale.