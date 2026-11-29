Elettra Lamborghini denuncia il tentato furto nella sua clinica estetica di Milano. L'artista critica la sicurezza urbana e conferma la consegna delle prove video alle autorità.

Elettra Lamborghini ha reso pubblico il tentativo di furto avvenuto nella sua struttura a Milano, condannando aspramente il degrado della sicurezza nella città. L'episodio si è verificato sabato 28 novembre e ha portato l'artista a denunciare i fatti alle autorità competenti, condividendo le prove raccolte.

Dettaglio dell'incursione il 28 novembre

La cantante e conduttrice ha rivelato che intrusi hanno cercato di entrare nella sua clinica di medicina estetica situata nel capoluogo lombardo. Le telecamere di videosorveglianza presenti nella struttura hanno catturato l'immagine in volto del sospetto, un dato cruciale per le indagini. Elettra ha confermato di possedere il video e la foto precisa del ladro, dimostrando che la telecamera era puntata direttamente sul volto dell'intruso.

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Consegna prove e denuncia alle autorità

L'artista ha spiegato di aver già consegnato il materiale audiovisivo alle forze dell'ordine, sottolineando che la polizia ha tutto il necessario per identificare il responsabile. Ha precisato di non voler fornire immediatamente ulteriori dettagli, ma ha lasciato intendere che le prove sono sufficientemente chiare per un'azione legale immediata. La struttura è già tornata operativa nonostante il tentato illecito.

Reazioni sui social media di Elettra

Sui social network, Elettra Lamborghini ha espresso tutta la sua rabbia verso l'accaduto, ironizzando sul possibile bottino del ladro. Ha chiesto ai follower cosa pensassero di rubare, specificando che non ci sono milioni in cassa e che loro non sono scemi. La cantante ha usato questi commenti per attaccare direttamente il presunto colpevole, ricordandogli che era stato ripreso in faccia.

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Critiche alla sicurezza urbana di Milano

Oltre al singolo caso, l'artista ha lanciato un duro affondo sulla percezione generale di Milano, definendo la città non più sicura. Ha lamentato che le misure attuali sono chiaramente insufficienti per garantire la sicurezza dei cittadini e delle attività commerciali. La sua esperienza ha toccato anche le norme sulla privacy, che a suo giudizio non tutelerebbero adeguatamente le vittime di reati.

Protezioni e avvertimenti ai followers

Elettra ha elencato le misure di sicurezza della sua clinica, che includono telecamere, allarmi e un sistema antifurto a fumogeno. Nonostante questi dispositivi, l'artista consiglia ai suoi follower di non custodire oggetti di valore nelle proprie abitazioni o attività. Questa vicenda arriva in un periodo già complesso per la cantante, che ha segnalato problemi di salute tra ottobre e novembre.