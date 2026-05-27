Elettro‑shock a Cerreto d'Esi: Electrolux avvia tagli, trasferimenti in Polonia e timori di vendita mascherata

Il piano industriale di Electrolux prevede il licenziamento di più di 1‑700 dipendenti e la chiusura dello stabilimento marchigiano, con trasferimenti di produzione in Polonia e sospetti su un accordo con Midea volto a sfuggire al Golden Power. I sindacati chiedono l'intervento del governo e la restituzione dei finanziamenti pubblici ricevuti.

Electrolux Italia è al centro di un nuovo scontro sindacale, definito dagli stessi operai come un vero e proprio "Electro‑shock". Le rappresentanze dei lavoratori, intervenute in audizione alla Camera, hanno denunciato che, nonostante le promesse fatte il 25 maggio dal gruppo svedese e dal ministro Urso di astenersi da azioni unilaterali, l'azienda ha avviato da subito produzioni duplicate in Polonia, destinando a quella zona la quota di prodotto che dovrebbe rimanere a Cerreto d'Esi, impianto che ora rischia la chiusura definitiva.

La segretaria confederale della Fiom‑Cgil, Barbara Tibaldi, ha inoltre ipotizzato una possibile vendita mascherata, suggerendo che l'accordo con la cinese Midea potrebbe servire a eludere il Golden Power e a penetrare il mercato statunitense, dove Electrolux aveva già tentato insuccessi nel 2019. Il tavolo industriale organizzato dal Ministero delle Imprese, che aveva fissato il prossimo incontro al 15 giugno, è stato teso a garantire che non vi fossero spostamenti di produzioni o licenziamenti senza un dialogo previo, ma le testimonianze dei sindacati indicano che i trasferimenti verso gli stabilimenti polacchi sono già in atto, senza attendere la riconvocazione del tavolo





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