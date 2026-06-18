Elezione suppletiva a Makerfield: Burnham sfida Starmer e il destino del Labour

Il voto di giovedì nella circoscrizione di Makerfield potrebbe riportare in parlamento Andy Burnham, sindaco di Greater Manchester, e scatenare una sfida alla leadership del Partito Laburista contro il primo ministro Keir Starmer. Burnham affronta il candidato di Reform UK in una competizione che potrebbe ridisegnare gli equilibri politici britannici.

Giovedì prossimo, gli elettori della circoscrizione di Makerfield, nel nord dell'Inghilterra, si recheranno alle urne per un' elezione suppletiva che potrebbe avere ripercussioni nazionali. Il seggio è diventato vacante dopo le dimissioni di un deputato laburista, e la competizione principale è tra Andy Burnham , l'attuale sindaco di Greater Manchester, e Robert Kenyon, candidato di Reform UK, il partito populista di Nigel Farage.

Burnham, che ha già tentato due volte senza successo di diventare leader del Partito Laburista, nel 2010 e nel 2015, punta a rientrare in parlamento per poi lanciare una sfida diretta al primo ministro Keir Starmer. La sua vittoria, secondo molti analisti, darebbe il via a una corsa per la leadership laburista, che potrebbe portare la Gran Bretagna ad avere il suo settimo primo ministro in poco più di un decennio.

Nonostante Burnham abbia cercato di minimizzare le sue ambizioni nazionali, presentando l'elezione come una battaglia per migliorare le condizioni di vita locali, il suo discorso della vigilia ha rivelato toni più ampi: 'Il cambiamento sta arrivando, ma questa sera la domanda è: che tipo di cambiamento? Un voto per me è un voto per porre fine a 40 anni di economia a goccia che non ha gocciolato molto qui', ha detto ai sostenitori.

Il Partito Laburista ha inviato a Makerfield numerosi ministri e decine di parlamentari per sostenere Burnham, confidando in una vittoria nonostante la stretta concorrenza di Reform UK. Sondaggi locali danno Burnham in testa, ma con Reform UK a poca distanza, e la presenza di un nuovo partito di destra chiamato Restore Britain potrebbe erodere ulteriormente i voti conservatori. I risultati sono attesi nelle prime ore di venerdì.

Se Burnham vincesse, ha già chiarito che si candiderà alla leadership in qualsiasi competizione contro Starmer, anche se potrebbe non muoversi immediatamente. Un altro potenziale sfidante, l'ex ministro della Sanità Wes Streeting, ha dichiarato di essere pronto a scatenare una sfida se Starmer non dovesse dimettersi come lui stesso ha richiesto.

Starmer, 63 anni, ha ripetutamente affermato di voler combattere qualsiasi tentativo di sostituirlo, sottolineando di aver sempre lottato contro le probabilità, portando il Labour dalla peggiore sconfitta in 84 anni nel 2019 a una vittoria schiacciante nel 2024. Tuttavia, diversi parlamentari laburisti di alto livello ritengono che Starmer potrebbe essere convinto a passare il testimone a Burnham, che sembra godere di un ampio sostegno tra i deputati laburisti, per evitare una lunga contesa che potrebbe allontanare ulteriormente gli elettori in vista delle elezioni nazionali del 2029.

Una soluzione rapida e pulita, secondo un alto parlamentare, sarebbe preferibile a una campagna di leadership estiva di tre mesi. Makerfield, un tempo zona carbonifera, diventa così il palcoscenico di un dramma politico che potrebbe ridisegnare il futuro del Regno Unito





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