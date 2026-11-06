Elezioni 2022: Elly Schlein punta forte sugli under 30 per il Pd

Il Partito Democratico lancia una campagna dedicata ai giovani elettori. Elly Schlein seleziona candidati under 35 per le politiche sfruttando il consenso giovanile.

Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, ha dichiarato esplicitamente che il successo elettorale dipenderà dalla capacità del Pd di conquistare il consenso degli elettori under 30, un gruppo di voti decisivo per le imminenti elezioni politiche. La leader del centrosinistra ha sottolineato come l'obiettivo primario sia garantire una rappresentanza effettiva ai giovani, riconoscendo che questa generazione possiede il potere di determinare l'esito delle votazioni nazionali.

Strategia Pd per il voto giovanile

La strategia del Partito Democratico si fonda sui risultati del referendum sulla giustizia del marzo scorso, evento che ha visto una partecipazione record con 5 milioni di voti in più rispetto alle europee. Secondo i dati forniti da Schlein, una fetta significativa di questi elettori erano persone giovani o giovanissime, confermando l'importanza di questo bacino elettorale. Un sondaggio di Opinio per la Rai ha rivelato che il 61 per cento degli under 35 aveva votato no, evidenziando un forte distacco tra la giovane generazione e le posizioni attuali dei partiti tradizionali.

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Per tradurre questo consenso in seggi, Schlein ha incaricato un gruppo di deputati di individuare profili di amministratori, militanti e personaggi della società civile under 40 da candidare nelle liste. La coordinazione di questa selezione è affidata a Marta Bonafoni, coordinatrice della segreteria, e a Igor Taruffi, capo dell'organizzazione del partito. L'intenzione è creare una classe dirigente che non solo parli ai giovani, ma che sia costituita da loro, portando le loro istanze direttamente nelle istituzioni locali e nazionali.

Nuovi volti e candidate leader

Il Partito Democratico sta promuovendo figure chiave come Marco Sarracino, responsabile del mezzogiorno e membro più giovane della segreteria di Schlein, che ha già dimostrato la capacità del Pd di attrarre i meno di 30 anni. La segretaria dei giovani, una 27enne padovana, rappresenta il volto simbolico di questa trasformazione generazionale e sarà centrale nella strategia di rinfrescamento del partito verso la sua ala sinistra. Questo approccio mira a contrastare l'appeal di movimenti come Potere al Popolo e dei sindacati di base, che organizzano frequentemente piazze, inclusa quella del 12 dicembre, per raccogliere il malcontento giovanile.

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Tra i candidati under 30 emergono figure come Libero, 30 anni, assessore al primo municipio di Milano e candidato alle primarie milanesi, il cui stile diretto e irriverente ha conquistato Schlein. Pacini, espressione del socialismo municipale della Milano di corso Magenta, professa idee che risuonano con le giovani generazioni, nonostante provenga da un contesto borghese. Anche Jasmine Cristallo, protagonista delle Sardine, è citata come figura di riferimento per un socialismo più municipale e radicato nel territorio, capace di attrarre voti attraverso la prossimità ai problemi locali.

Concorrenza M5S e Partito Democratico

Anche il Movimento 5 Stelle ha avviato una selezione di giovani candidati, con gli iscritti under 36 chiamati a votare oggi per il referente nazionale. Tra i nomi in lizza spiccano il pugliese Bartoleschi, 28 anni con lauree in fisica e filosofia a Oxford, e Fraccalvieri, 22 anni, consigliera comunale a Sant'Eramo in Colle con 1800 preferenze alle regionali. Queste figure rappresentano la volontà del M5S di rinnovarsi e competere sul terreno dell'età e dell'energia politica, offrendo alternative concrete ai giovani disillusi.

Il Partito Democratico punta inoltre su profili amministrativi con forte radice territoriale, come quello di Gaia Romani, assessora a Milano e coordinatrice della mozione Schlein in Lombardia, e di Paolo Romano, consigliere regionale lombardo. La candidate di origine marocchina e Gaspare Righi, collaboratore fidato di Schlein, sono tra i papabili per riconferma, dimostrando la volontà di mantenere un equilibrio tra rinnovamento e continuità. Enzo Lattuca, sindaco di Cesena e ex deputato a 38 anni, presenta una candidatura blindata, unendo esperienza amministrativa e giovinezza in un mix vincente per le liste.

Impatto elettorale e sfide future

Anche i centristi di Matteo Renzi hanno preparato le liste con almeno un giovane per regione, privilegiando le donne e puntando su figure come quelle di 30 anni per competere sul terreno dell'età. Renzi vuole dimostrare che il centrosinistra può essere rinnovato senza perdere le sue tradizioni, offrendo una prospettiva di cambiamento ai giovani elettori. Schlein, con la sua decennale amicizia con alcuni candidati moderati, cerca di bilanciare le istanze radicali con la concretezza dell'amministrazione locale, creando liste eterogenee ma coese.

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Nonostante la corsa ai giovani candidati, resta il problema dell'efficacia elettorale con la legge del Melonellum. Solo i capolista o i candidati nei listini del premio di maggioranza per la coalizione vincente possono contare su un'elezione sicura, mentre gli altri rischiano di essere eliminati dal gioco politico. Gli elettori giovani devono valutare attentamente l'effetto specchietto per le allodole, distinguendo tra la candidatura garantita e la possibilità reale di essere eletti. La sfida per Pd, M5S e centristi è dimostrare che i giovani non sono solo simboli, ma leader capaci di governare e rispondere alle esigenze del territorio in un panorama politico sempre più frammentato e competitivo.