Elezioni 2025 in Etiopia: il Partito della Prosperità pronto a trionfare nonostante le crisi regionali

Il premier Abiy Ahmed si prepara a consolidare il potere con una vittoria elettorale attesa, mentre il voto è sospeso in Tigrè, Amhara e Oromia a causa di conflitti e insurrezioni. Il Partito della Prosperità punta su crescita economica e sicurezza alimentare, ma affronta accuse di repressione politica.

Il premier etiope Abiy Ahmed è stato avvistato al Parlamento di Addis Abeba per rivolgersi ai deputati sulla situazione attuale del Paese, mentre si avvicinano le elezioni parlamentari e regionali programmate per lunedì prossimo.

La gara elettorale, che vedrà più di 50 milioni di cittadini etiope iscritti alle liste, è attesa dagli osservatori internazionali come un turno di cazzuola per il Partito della Prosperità, fondato da Abiy nel 2018 dopo le proteste di massa contro la coalizione dominante EPRDF. Nelle elezioni del 2021 il partito aveva conquistato 410 dei 484 seggi disponibili, garantendosi la maggioranza assoluta.

Questa volta, nonostante le tensioni che continuano a imperversare in gran parte del territorio, gli analisti prevedono una vittoria schiacciante del partito al potere, con i risultati attesi entro l'11 giugno. Le votazioni non si svolgeranno in alcune zone chiave a causa di condizioni ritenute sfavorevoli. Nel Tigrè, la regione più settentrionale, la commissione elettorale ha annullato il voto citando le conseguenze della guerra civile del 2020‑2022 e l'attuale instabilità politica.

Inoltre, almeno otto circoscrizioni nella regione di Amhara rimarranno senza seggio elettorale a seguito dell'avanzata della milizia locale Fano, attiva sin dal 2023, e dei continui scontri con le forze governative. Nell'Oromia, la regione d'origine di Abiy, l'esercito dell'Oromo Liberation Army ha provocato centinaia di morti negli ultimi anni, alimentando ulteriori tensioni etniche.

Nonostante questi conflitti, il Partito della Prosperità ha basato la sua campagna sul miglioramento della sicurezza alimentare e sulla crescita economica, annunciando una proiezione di tasso di crescita superiore al 10% entro il 2026, una delle più rapide del continente. Il contesto politico interno è ulteriormente complicato dalle accuse dell'opposizione, che denuncia una sistematica repressione dei leader politici, arresti arbitrari e ostacoli legali alle attività di partito.

Il governo, tuttavia, respinge queste accuse, sostenendo che le misure sono necessarie per la sicurezza nazionale. Dal suo insediamento nel 2018, Abiy ha avviato una serie di riforme economiche, liberando prigionieri politici e giornalisti, e ha ricevuto il Premio Nobel per la Pace nel 2019 per la normalizzazione delle relazioni con l'Eritrea.

Negli ultimi anni, tuttavia, le organizzazioni per i diritti umani hanno denunciato un'inversione di rotta, con arresti di giornalisti, chiusure di ONG e operazioni militari caratterizzate da gravi violazioni dei diritti umani. La tensione con l'Eritrea è riemersa, in parte per le dichiarazioni di Abiy sul diritto dell'Etiopia di accedere al mare, vista dall'ex avversario come una minaccia militare.

Nonostante le difficoltà, il premier ha ribadito che la ricerca di un accesso marittimo è un tema esistenziale per il Paese e che continuerà a perseguirlo attraverso il dialogo diplomatico





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