Elezioni comunali 2026, i ballottaggi: la sfida in sei capoluoghi

I ballottaggi delle elezioni comunali 2026 si svolgono oggi e domani in sei capoluoghi di provincia. I candidati più in vista sono Filippo Boscagli a Lecco con il 48,7%, Marcello Comanducci ad Arezzo con il 43,8% e Sandro Parcaroli a Macerata con il 49,9%.

I ballottaggi delle elezioni comunali 2026 si svolgono oggi e domani in sei capoluoghi di provincia . I candidati più in vista sono Filippo Boscagli a Lecco con il 48,7%, Marcello Comanducci ad Arezzo con il 43,8% e Sandro Parcaroli a Macerata con il 49,9%.

A Sardegna si vota nel primo turno in 148 centri, mentre in 42 Comuni sopra i 15 mila abitanti le urne sono aperte. Tra i candidati più in lotta c'è Michele Sodano ad Agrigento con il 39,1%, Giovanni Legnini a Chieti con il 47,2% e Marco Galiano a Trani con il 40,7%.

La sfida è particolarmente intensa a Chieti, dove l'ex vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura Giovanni Legnini (centrosinistra) parte in vantaggio con il 47,2% su Cristiano Sicari (centrodestra) fermatosi al 27,4%. Ad Agrigento è testa a testa fra Michele Sodano (Campo largo, 39,1% al primo turno) e Dino Alonge (solo FdI e Forza Italia, 34,7%). A Trani, infine la scelta è tra Marco Galiano (40,7%), sostenuto dal centrosinistra, e il candidato del centrodestra Angelo Guarriello (30,3% )





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