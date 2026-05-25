Elezioni comunali 2026: risultati in diretta, 46% di affluenza alle 23

Informazioni sulle elezioni amministrative in Italia, con l'affluenza al voto alle 23 pari al 46,31%. L'appello alle urne aperte dalle 7 alle 15 in oltre 661 comuni e la sezione conclusiva dello scrutinio alle 15.

Elezioni comunali, risultati in diretta. Seggi aperti dalle 7 alle 15, alle 23 di ieri affluenza al 46,31%. Urne aperte dalle 7 alle 15 per la seconda giornata di elezioni amministrative in oltre 661 comuni italiani.

Alle 15 avrà inizio lo spoglio. L'affluenza ieri alle 23 era del 46,3 per cento. Sono oltre sei milioni gli elettori chiamati al voto per il rinnovo di sindaci e consigli comunali, in una tornata che coinvolge anche diversi capoluoghi di provincia tra cui: Venezia, Reggio Calabria, Lecco, Mantova, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone e Salerno.

Eventuali ballottaggi si terranno il 7 e 8 giugno nei Comuni sopra i 15 mila abitanti, nel caso in cui nessun candidato raggiungerà la maggioranza assoluta al primo turno. Le comunali, per cui si vota oggi e domani, coinvolgono quasi 750 Comuni e 18 capoluoghi. Il dato precedente, alla stessa ora, è del 50,20%. 24 e 25 maggio 2026, i risultati in diretta minuto per minuto





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