Elezioni di medio termine USA 2026: come AP e DDHQ chiamano i vincitori

Analisi del processo di conteggio voti per le elezioni di medio termine USA 2026. Il ruolo cruciale di Associated Press e Decision Desk HQ nelle proiezioni elettorali.

I notiziari americani si apprestano a proclamare i vincitori di uno dei cicli elettorali di medio termine più combattuti degli ultimi anni, molto prima che vengano contati tutti i suffragi. Questa settimana, martedì sera, le redazioni di tutto il Paese rilasceranno le prime proiezioni ufficiali, segnando un momento cruciale per la democrazia americana e per il settore dei media.

Il ruolo dell'Associated Press nelle elezioni 2026

La maggior parte delle reti televisive e dei canali digitali si affida a due fornitori principali per il conteggio dei voti e le chiamate elettorali: l'Associated Press o la società di dati elettorali Decision Desk HQ. Alcuni media, come il Wall Street Journal e MS NOW, dipenderanno esclusivamente dall'AP per le chiamate di gara, mentre altri, come Fox News e CBS News, realizzeranno le proprie proiezioni basandosi sui dati dell'AP, sui sondaggi sull'uscita dalle urne, sui totali del voto anticipato e sui propri modelli statistici.

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Le prime chiamate inizieranno poco dopo la chiusura delle urne negli Stati Uniti. Il processo comincerà alle 18:00 ET (2300 GMT) nell'Indiana e nel Kentucky, per proseguire a breve nel Georgia, nella Carolina del Sud, nel Vermont e in Virginia alle 19:00 (0000 GMT del 4 novembre). In alcune competizioni potrebbe esserci una chiamata immediata se gran parte del voto è già stata espressa.

Metodologia Decision Desk HQ e AP

L'Associated Press, una redazione nonprofit sostenuta da quotidiani membri, conta i voti in ogni elezione americana dal 1848. Lavora con una rete nazionale di reporter e funzionari elettorali per verificare i risultati. Per le medie del 2026, l'AP ha dichiarato di schierare oltre 4.000 reporter negli uffici elettorali delle contee e nelle sedi di voto locali, raccogliendo e fornendo dati alle stanze dei conti di ABC News, CBS News, Fox, CNN e NBC News.

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ABC, CBS, CNN e NBC si affidano anche alla società di ricerca SSRS, che ha acquisito la società di sondaggi sull'uscita Edison Research nel 2025. Durante le chiamate, l'AP utilizza i totali dei voti e stima quanti voti mancano ancora da contare basandosi sui modelli di voto passati e sui dati del voto anticipato. L'ente chiama una gara solo quando il candidato in ritardo non può più recuperare.

Decision Desk HQ raccoglie i conteggi dei voti dalle fonti statali ufficiali, di solito dai segretari di stato o dai dipartimenti elettorali statali. La società utilizza analisi statistiche, modelli e revisioni esperte per proiettare i vincitori delle elezioni. I suoi clienti includono NewsNation, The Hill e Newsmax, e recentemente ha firmato un contratto con X, la rete sociale di proprietà di Elon Musk.

Sfide logistiche e statistiche del 2026

La società utilizza software automatizzato per controllare ripetutamente i siti web elettorali ufficiali e raccogliere i nuovi totali dei voti pubblicati, oltre a impiegare reporter sul campo. DDHQ afferma che circa l'80% di tutti i voti viene elaborato estraendo dati direttamente dai siti elettorali ufficiali o monitorandoli manualmente. I conteggi rimanenti sono raccolti dai reporter.

La società calcola la percentuale di scrutinio dividendo i voti dichiarati dai funzionari elettorali per la sua stima del totale degli elettori per una gara. Determina i voti rimanenti sottraendo i voti dichiarati da questa stima complessiva degli elettori, che viene perfezionata la notte elettorale utilizzando i dati reali. Le proiezioni finali richiedono un accordo unanime del team e l'approvazione del capo della scienza dei dati, Scott Tranter.

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Tranter ha dichiarato a Reuters che stanno preparando diverse migliaia di persone per lavorare la notte elettorale al fine di raccogliere i dati necessari per un'analisi accurata. Questo sforzo massiccio è fondamentale per garantire l'accuratezza delle proiezioni in un contesto di alta competitività e scrutinio prolungato.

Mancanza di fiducia e ritrattazioni

La bassa fiducia del pubblico complica le chiamate delle gare per gli emittenti. Mentre oltre il 60% degli americani ha una certa fiducia nelle organizzazioni di notizie per riportare risultati elettorali accurati, solo il 32% ha un'elevata fiducia. I Democratici si mostrano più fiduciosi dei Repubblicani, come rilevato da un sondaggio di ottobre per la Medill Local News Initiative e l'Alliance for Trust in Media.

Le ritrattazioni sono rare, ma sia l'AP che DDHQ hanno ritirato chiamate in passato. Nel 2025, DDHQ ha ritirato una proiezione nella gara per il sindaco di Seattle. All'inizio di quest'anno, DDHQ ha ritirato la sua chiamata nella primaria democratica per un'elezione speciale nel 11esimo distretto congressuale del New Jersey, dopo che i conteggi del voto del giorno elettorale hanno spostato la gara rispetto alla sua proiezione iniziale.

Nel 2018, dopo che un vincitore proiettato era rimasto indietro nel 21esimo distretto congressuale della California, l'AP ha pubblicato sul suo account per le chiamate di gara che stava ritirando la chiamata perché il democratico T.J. Cox aveva preso il vantaggio nel conteggio dei voti. Questi episodi sottolineano l'importanza della cautela e dell'accuratezza nel reporting elettorale.