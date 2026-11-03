Elezioni di Medio Termine USA 2026: Verdetto sul Secondo Mandato Trump

Le elezioni di medio termine del 3 novembre 2026 potrebbero segnare il ritorno dei Democratici al Congresso, testando la popolarità del presidente Trump e l'impatto delle politiche economiche.

Il 3 novembre 2026 gli elettori americani saranno chiamati a esprimere un giudizio chiaro sui primi due anni del secondo mandato di Donald Trump. Le elezioni di medio termine si svolgeranno marted\u00ec, in un contesto politico segnato da profonde divisioni e incertezze sui risultati finali. I sondaggi e gli analisti non partisan stanno attualmente favorendo i Democratici nell'eventuale conquista della Camera dei Rappresentanti, mentre il controllo del Senato rimane in bilico.

Contesto Storico e Dinamiche Elettorali

La battaglia per il Senato si sta concentrando su quasi dieci elezioni statali strettamente contese, per la maggior parte in roccaforti repubblicane. La storia politica recente è ostile ai partiti del presidente in carica, poiché il partito di Trump ha perso terreno nel Congresso in tutte le elezioni di medio termine dall'epoca della Seconda Guerra Mondiale, ad eccezione di due casi. La popolarit\u00e0 del presidente si mantiene vicina ai suoi minimi storici, risentendo della forte frustrazione degli elettori riguardo alla guerra con l'Iran e all'aumento conseguente dei prezzi dei carburanti.

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Tutti i 435 seggi della Camera dei Rappresentanti sono in gioco, insieme a 35 dei 100 seggi del Senato. La stragrande maggioranza delle elezioni non \u00e8 considerata competitiva. Per vincere la maggioranza in ciascuna camera, i Democratici devono conquistare almeno tre seggi alla Camera e quattro al Senato. Questa vittoria potrebbe consentire all'opposizione di lanciare indagini su quanto descrivono come conflitti di interesse dell'amministrazione Trump e di esigere concessioni per approvare la legislazione.

Posizioni delle Parti e Tattiche di Campagna

L'elezione di quest'anno \u00e8 dominata dalla figura centrale di Donald Trump, che ha tenuto pi\u00f9 di due raduni di campagna nell'arco dell'ottobre 2026. La maggior parte di questi eventi si \u00e8 svolta in stati che Trump ha vinto facilmente nel 2024, sottolineando come i Repubblicani siano sulla difensiva. Il presidente ha ripetutamente chiesto ai suoi sostenitori di "immaginare che sia lui sulla scheda elettorale", un messaggio eco dai leader Democratici che hanno sottolineato la centralit\u00e0 della sua persona nel dibattito pubblico.

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Trump ha cercato di mobilitare la sua base descrivendo i candidati Democratici come radicali e pericolosi. Durante un discorso a Washington nel lunedì prima delle elezioni, ha dichiarato che il Partito Democratico ha candidato la "lista pi\u00f9 estrema e pericolosa nella storia americana". Tuttavia, i sondaggi indicano che gli elettori sono preoccupati principalmente per l'affidabilit\u00e0 economica e disapprovano la gestione di Trump su questo fronte, a causa delle tariffe imposte e delle decisioni militari che hanno aumentato i costi domestici.

I candidati Repubblicani faticano a distanziarsi da un presidente che esige fedelt\u00e0 incondizionata e raramente ammette errori. Al contrario, i Democratici stanno cercando di sfruttare il malcontento per conquistare seggi in stati tradizionalmente repubblicani, sebbene abbiano poco margine per l'errore. Devono difendere tutti i seggi attuali, incluso una gara serrata nel Michigan, e vincere almeno due stati che hanno supportato Trump con un vantaggio a doppio digito due anni fa.

Casi Specifici: Michigan, Alaska e Texas

La gara per il Senato nel Michigan ha ricevuto un'impennata di attenzione quando Haley Stevens, che ha perso nettamente le primarie democratiche contro Abdul El-Sayed, ha sostenuto il repubblicano Mike Rogers. El-Sayed, 42 anni, e Rogers, 63 anni, sono al centro di un'elezione che testa l'efficacia degli attacchi identitari dei Repubblicani. Una vittoria di El-Sayed, che criticare\u00e8 Israele e supporta politiche liberali come la sanit\u00e0 universale, sarebbe un grande successo per la ala sinistra del partito in vista del 2028.

Alaska ha visto la sua gara elettorale avvelenata da scandali. La campagna della democratica Mary Peltola, 53 anni, \u00e8 stata accusata di aver reclutato un terzo candidato con lo stesso nome del repubblicano Dan Sullivan, 61 anni. Peltola ha negato qualsiasi coinvolgimento. Il Dipartimento di Giustizia di Trump ha avviato un'indagine penale e presentato un ricorso per bloccare la certificazione, ma un giudice ha respinto lo sforzo legale, lasciando il risultato incerto.

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In Texas, il candidato democratico al Senato James Talarico, 37 anni, cerca di infrangere una decenni di sconfitte nello stato pi\u00f9 repubblicano della nazione. Il sostegno del presidente Donald Trump a candidati come Ken Paxton a Lubbock evidenzia la priorit\u00e0 strategica di difendere i seggi in questi territori forti. I risultati di marted\u00ec determineranno se i Democratici potranno bloccare le nomine alla Corte Suprema e altre nomine presidenziali in caso di vacanze, o se Trump potr\u00e0 continuare il suo secondo mandato con pi\u00f9 libert\u00e0 di azione legislativa.