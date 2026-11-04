Elezioni di medio termine USA: vittorie storiche per donne e minoranze e avanzata dei democratici

Alle elezioni di medio termine americane i democratici conquistano Camera e Senato e ottengono una serie di primati storici per donne, minoranze e candidati appartenenti a gruppi sottorappresentati.

Il 4 novembre, durante le elezioni di medio termine negli Stati Uniti, gli elettori di tutto il paese hanno eletto un gruppo storico di donne, candidati di colore e altri politici sottorappresentati, ridisegnando il volto della leadership politica americana.

I democratici hanno conquistato il controllo sia della Camera dei rappresentanti sia del Senato, vincendo importanti sfide a livello statale e ottenendo una serie di traguardi storici. Il risultato arriva in un clima di diffusa insoddisfazione verso l'amministrazione del presidente Donald Trump, che ha favorito una vera e propria ondata di consensi per il partito democratico in quasi tutto il territorio nazionale.

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Storiche vittorie di donne e minoranze

Tra le vittorie più significative spicca quella di Gina Hinojosa, diventata la prima governatrice latina nella storia del Texas. Abdul El-Sayed, eletto nel Michigan, è il primo musulmano a entrare al Senato degli Stati Uniti, mentre Deb Haaland, in New Mexico, è la prima donna nativa americana a ricoprire la carica di governatrice.

In Georgia, Keisha Lance Bottoms è diventata la prima donna afroamericana a guidare uno stato americano, e Xavier Becerra è stato il primo latino eletto governatore della California. Chris Pappas, in New Hampshire, ha fatto la storia come primo uomo dichiaratamente gay eletto al Senato. Questi risultati segnano un'espansione impressionante di chi detiene il potere ai livelli più alti del governo americano, in un paese dove le persone provenienti da contesti marginalizzati sono state a lungo sottorappresentate.

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L'ex candidata democratica al governo della Georgia, Stacey Abrams, ha commentato la giornata con una dichiarazione in cui invita il partito a governare con coraggio, sottolineando la chiarezza con cui gli elettori si sono espressi da una costa all'altra del paese. Secondo sondaggisti e analisti politici, l'avanzata dei democratici sembra derivare da una combinazione di fattori.

Fattori economici e malcontento verso Trump

Tra questi figurano la frustrazione economica, il malcontento per la guerra con l'Iran, l'introduzione di dazi, un'azione di contrasto all'immigrazione giudicata aggressiva, la percezione di corruzione nel governo e la direzione generale presa dal paese. Il partito democratico ha inoltre ottenuto risultati inattesi in stati profondamente conservatori, segno che è riuscito ad attrarre elettori repubblicani pur ricostruendo il sostegno all'interno della sua coalizione tradizionale, come hanno osservato analisti, leader per i diritti civili e organizzazioni di base impegnate nel coinvolgimento degli elettori.

Gli elettori neri e latini erano diventati negli ultimi cicli elettorali un bacino sempre più conteso. Il stratega democratico Bakari Sellers ha avvertito che il partito non può dare per scontato il voto ispanico, afroamericano e giovanile, perché se non saprà mantenere le promesse questi elettori potrebbero spostarsi di nuovo verso destra.

John Geer, politologo della Vanderbilt University che studia l'opinione pubblica, ha definito il risultato una sconfitta di stampo tradizionale, come non se ne vedevano da molto tempo, aggiungendo che i repubblicani avevano fatto una serie di promesse nel 2024 e quasi nessuna è stata mantenuta, ed è questa la reazione dell'elettorato. In Texas la vittoria di Hinojosa ha interrotto un dominio repubblicano sulla carica di governatore durato 31 anni, sconfiggendo il governatore in carica Greg Abbott.

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Sorprese elettorali e nuovi leader religiosi

Nella corsa al Senato il democratico James Talarico ha battuto il repubblicano Ken Paxton, in una delle sorprese più grandi della serata in uno stato che Trump aveva vinto con ampio margine nel 2024. Il democratico Jon Rosenthal ha inoltre conquistato un seggio nella Railroad Commission of Texas, diventando, secondo il Jewish Herald-Voice, il primo candidato ebreo eletto a una carica esecutiva statale.

Joshua Arce, residente in Texas e presidente di Partnership With Native Americans, ha commentato che tutti avevano nutrito speranze, ma vederle realizzarsi è stato emozionante, aggiungendo che i risultati riflettono un Partito repubblicano incapace di offrire agli elettori un programma politico convincente. I progressi in termini di rappresentanza non riguardano solo i democratici. In Florida il deputato repubblicano Byron Donalds è diventato il primo governatore nero eletto nella storia dello stato.

Melik Abdul, stratega repubblicano e sostenitore di Trump, ha sostenuto che il risultato mette in luce le tensioni tra le critiche del partito alle iniziative su diversità, equità e inclusione e la crescente visibilità dei repubblicani neri. Anche Greg Lewis, direttore esecutivo di Souls to the Polls, organizzazione civica con sede a Milwaukee, ha sottolineato come le preoccupazioni economiche, dal costo crescente delle case, della sanità, del cibo e del carburante, abbiano attraversato le linee razziali e politiche.

Lewis, che ha votato per David Crowley, primo governatore nero eletto nella storia del Wisconsin, ha spiegato che gli elettori erano esasperati dalle pressioni economiche che gravano sulle loro famiglie.