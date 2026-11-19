FIFA 2027: Gianni Infantino correrà contro Philippe Diallo e Kozo Tashima. Le candidature sono state trasmesse e il voto si terrà a Rabat il 18 marzo.

Gianni Infantino non correrà da solo per la massima poltrona della FIFA. La federazione internazionale del calcio ha confermato che a sfidarlo saranno il francese Philippe Diallo, sostenuto dalla UEFA, e il giapponese Kozo Tashima, presidente onorario della Federcalcio nipponica. Questa dinamica elettorale segna un cambiamento significativo rispetto alle precedenti tornate, dove Infantino ha spesso corso con un unico avversario o senza opposizione reale.

Le candidature sono state trasmesse alla commissione elettorale, che dovrà verificarne l'ammissibilità entro il 18 febbraio. Il voto si terrà il 18 marzo 2027 a Rabat, in Marocco. A decidere il destino della leadership mondiale del calcio saranno le 211 federazioni nazionali affiliate alla FIFA, ciascuna con un voto. La trasparenza del processo e l'ampio consenso tra le confederazioni regionali saranno cruciali per la legittimità del prossimo quadriennio.

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Come funziona il voto e le soglie di elezione

Con tre candidati, per essere eletto al primo scrutinio servirà una maggioranza dei due terzi. Questa soglia alta rende difficile una vittoria immediata per qualsiasi contendente in una corsa a tre. In caso contrario, il candidato meno votato sarà eliminato nei turni successivi, fino a quando resteranno in corsa soltanto due nomi. Questo meccanismo garantisce che il vincitore finale goda di un ampio sostegno all'interno dell'organizzazione, evitando l'elezione di un presidente con un consenso frammentato.

Il presidente uscente ha confermato la propria candidatura nonostante la frattura emersa la scorsa estate. La divisione interna alla FIFA ha creato un clima di tensione che ha influenzato le alleanze tra le varie confederazioni. Philippe Diallo rappresenta la posizione della UEFA, mentre Kozo Tashima porta il peso della tradizione calcistica asiatica. Le strategie di lobbying di ciascun candidato saranno decisive per raccogliere i due terzi dei voti necessari.

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Le contestazioni sul progetto FIFA Forward Enterprise

Infantino ha confermato la propria candidatura nonostante la frattura emersa la scorsa estate, quando è stato presentato il progetto denominato FIFA Forward Enterprise (FFE). Il piano prevedeva la creazione di una società dal valore stimato di 20 miliardi di dollari. La cessione del 20% delle sue quote a investitori privati avrebbe fruttato circa 4,2 miliardi. Questa operazione finanziaria ambiziosa ha sollevato dubbi sul modello di governance futuro della FIFA.

Gli investitori avrebbero ottenuto diritti commerciali legati ai Mondiali e ad altre competizioni FIFA. L'operazione ha provocato forti proteste da parte della UEFA, della CONCACAF e della Confederazione asiatica. Queste organizzazioni hanno contestato il progetto e sollevato dubbi sulla trasparenza del processo decisionale e sul coinvolgimento dei privati nella gestione dei diritti commerciali delle competizioni. La reazione negativa delle confederazioni ha indebolito la posizione politica di Infantino.

Il ruolo di Thrive Capital e la lettera dei vicepresidenti

Il piano è stato successivamente accantonato. Ulteriori polemiche sono scoppiate per il coinvolgimento di Thrive Capital, il fondo fondato da Joshua Kushner, fratello di Jared Kushner, genero di Donald Trump. Il legame con la famiglia Kushner ha aggiunto un ulteriore strato di complessità geopolitica alla questione. Le contestazioni non si sono esaurite con l'abbandono del progetto finanziario, ma si sono trasformate in un conflitto istituzionale aperto.

I vicepresidenti della FIFA Aleksander Ceferin, Sándor Csányi e Debbie Hewitt, insieme ai membri del Consiglio Dejan Savićević, George Koumas, Răzvan Burleanu, Bernd Neuendorf e Pascale Van Damme, hanno scritto una lettera al segretario generale Mattias Grafström. Hanno segnalato che le richieste presentate attraverso la UEFA per accedere ai documenti chiave relativi al progetto FFE non hanno ancora ricevuto risposte esautive. La mancanza di trasparenza nei documenti è diventata un argomento centrale per gli oppositori.

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Altri temi di attrito e prossime scadenze elettorali

Tra gli altri temi di attrito figurano l'assegnazione del premio FIFA per la pace a Donald Trump. Questa decisione ha diviso ulteriormente il mondo del calcio tra sostenitori e critici della politica estera statunitense. Un altro punto di conflitto è la decisione di annullare la squalifica dell'attaccante statunitense Folarin Balogun durante i Mondiali. Queste scelte hanno alimentato il sentimento anti-Infantino tra alcune federazioni nazionali.

Come previsto dallo Statuto e dal calendario elettorale, le federazioni membri saranno informate entro il 18 febbraio dei nomi dei candidati ammessi. Questa scadenza è cruciale per permettere ai vari comitati nazionali di valutare le posizioni dei contendenti. Il 18 marzo 2027 a Rabat diventerà quindi la data definitiva per il cambiamento, o il consolidamento, della guida mondiale del calcio. Le 211 federazioni nazionali saranno chiamate a esprimere la loro fiducia in un momento di grande incertezza.