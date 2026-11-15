Elezioni Gagauzia: nuovi leader dopo la condanna di Gutul

La regione moldava della Gagauzia vota per il nuovo bashkan. Due candidati filorussi in testa dopo l'arresto di Evgenia Gutul.

Gli elettori della regione autonomista della Gagauzia, situata nel sud della Moldavia, sono stati chiamati alle urne domenica 15 novembre per eleggere un nuovo capo regionale e la nuova legislatura. Questa tornata elettorale anticipata si svolge in un clima politico teso, immediatamente successivo alla detenzione della precedente leader, Evgenia Gutul, condannata per frode elettorale e reati correlati.

Voto per il bashkan dopo la condanna di Evgenia Gutul

La regione della Gagauzia, abitata principalmente da etnici turchi ortodossi con forti legami storici e culturali con la Russia, sceglie ora una nuova guida dopo che l'ex capo dell'amministrazione, Evgenia Gutul, è stata incarcerata. La condanna di sette anni inflitta a Gutul lo scorso anno per il reperimento illecito di fondi dalla Russia ha aperto la strada a queste elezioni anticipate, segnando una svolta significativa per l'autonomia locale in un periodo di crescente pressione geopolitica sulla Moldavia.

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Otto candidati erano in lizza per la carica di bashkan, la massima carica esecutiva della regione. Il contesto elettorale è stato segnato da proteste e sostegno popolare; il 3 luglio 2025, sostenitori di Gutul avevano organizzato una manifestazione davanti al palazzo di giustizia di Chisinau, esigendo la sua liberazione e sventolando cartelli con la scritta "Libertà per la Bashkan Yevgenia Gutsul". Queste dinamiche riflettono la profonda divisione politica che caratterizza la regione, inserita geograficamente tra l'Ucraina e la Romania, membro dell'Unione Europea.

I due favoriti e le posizioni dei candidati

Due candidati, entrambi avvocati e considerati favoriti dai sondaggi, rappresentano le forze politiche principali in questa competizione. Fiodor Gagauz, che sostiene il Partito Socialista filorusso, guida una delle due principali correnti. Il suo principale rivale è Alexandr Stoianoglo, anch'egli avvocato, che in passato si era candidato contro la Presidente moldava Maia Sandu nella sua campagna elettorale vittoriosa per la rielezione del 2024. La presenza di candidati con precedenti esperienze politiche ad alto livello indica l'importanza strategica che l'intera Moldavia attribuisce a questo governo regionale.

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La posizione di Evgenia Gutul è stata un punto centrale del dibattito. Lo scorso anno, la corte ha stabilito che Gutul aveva convogliato illegalmente denaro dalla Russia per finanziare un partito politico, accusato dal governo moldavo di essere un fronte per l'ingerenza russa. Durante il suo mandato, Gutul si era recata regolarmente a Mosca, alimentando le accuse di allineamento con la politica estera del Cremlino. La Russia ha da tempo denunciato la condanna e la detenzione di Gutul, accusando le autorità filoeuropee della Moldavia di reprimere l'opposizione politica legittima.

Impatto geopolitico e tensione con la Transnistria

Le elezioni nella Gagauzia si inseriscono in un contesto di tensione geopolitica più ampio che coinvolge direttamente la sicurezza nazionale della Moldavia. Il governo di Maia Sandu, che mira a ottenere l'adesione all'Unione Europea entro il 2030, si è opposto fermamente alla guerra della Russia in Ucraina e continua ad accusare Mosca di interferire negli affari interni dello stato. La Gagauzia, che ha ottenuto l'autonomia dopo il crollo del regime sovietico, ha una storia di opposizione alle autorità centrali di Chisinau, aggravando le sfide per il governo centrale.

La situazione si è ulteriormente complicata con gli sviluppi nella regione separatista della Transnistria, al confine con l'Ucraina. Qui, le forze filo-russe avevano proclamato uno Stato indipendente nel 1990, quando la Moldavia era ancora una repubblica sovietica. Domenica 15 novembre, il presidente autoproclamato della Transnistria, Vadim Krasnoselsky, è rientrato in Moldavia dopo aver ricevuto un premio statale a Mosca dal Presidente russo Vladimir Putin. Questo gesto è stato interpretato come una provocazione diretta.

Il Primo Ministro moldavo Vasile Tofan ha dichiarato che l'incidente dimostra che la Russia sta cercando di provocare il paese. In risposta, il portavoce del governo, Dumitru Ciorici, ha emesso un comunicato ufficiale annunciando che a Vadim Krasnoselsky sarà impedito di lasciare il territorio moldavo per un periodo di cinque anni. Queste misure severe sottolineano la determinazione del governo Sandu di contrastare le influenze esterne e di preservare la sovranità nazionale in un momento di alta tensione regionale.