Ballottaggio cruciale nella regione moldava. Alexandr Stoianoglo pro-UE sfida Fiodor Gagauz filo-russo per la carica di governatore.

Il 29 novembre 2026, gli elettori della regione autonoma della Gagauzia, nel sud della Moldavia, si sono recati alle urne per il turno decisivo delle elezioni del governatore. Questo scontro politico definisce il futuro orientamento geopolitico di un'area strategica situata tra l'Ucraina e la Romania, membro dell' Unione Europea.

Lo scontro al ballottaggio

Il ballottaggio vede fronteggiarsi due candidati con visioni diametralmente opposte sulla posizione internazionale della regione. Alexandr Stoianoglo, ex procuratore generale e sostenitore dell'integrazione europea, sfidava il candidato filo-moscovita Fiodor Gagauz.

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Stoianoglo aveva ottenuto il primato al primo turno con il 38,44% dei voti, superando sei altri contendenti. Fiodor Gagauz, rappresentante del Partito Socialista, si era fermato al secondo posto con il 24,22% delle preferenze espressa dagli aventi diritto.

Per aggiudicarsi la carica, uno dei due finalisti deve conquistare la maggioranza assoluta, ovvero il 50% dei voti totali. La vittoria aprirebbe scenari diversi per i 140.000 abitanti della regione, prevalentemente di etnia turca e di fede ortodossa.

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Visioni contrastanti su Mosca e Bruxelles

La piattaforma di Alexandr Stoianoglo è fortemente allineata con la presidente moldava Maia Sandu. Il candidato ha dichiarato esplicitamente il suo sostegno alla campagna per l'adesione della Moldavia all'Unione Europea entro il 2030.

Inoltre, Stoianoglo ha promesso di normalizzare e migliorare i rapporti spesso tesi con le autorità centrali di Chisinau. La sua base di sostegno si concentra principalmente nelle aree urbane della regione.

Dall'altra parte, Fiodor Gagauz invocava un partenariato strategico con la Russia. Tre dei sei candidati eliminati al primo turno avevano ufficializzato il proprio appoggio per Gagauz, descrivendo Mosca come un partner essenziale.

Contesto geopolitico e tensioni

La Gagauzia ha ottenuto autonomia dopo il crollo dell'URSS nel 1991 e ha storicamente manifestato opposizione verso Chisinau. La regione è geograficamente e culturalmente vicina alla Russia, influenzando le simpatie della popolazione locale.

La presidente Maia Sandu si oppone fermamente alla guerra in Ucraina e accusa ripetutamente Mosca di interferire negli affari interni moldavi. Il Cremlino continua a respingere categoricamente tali accuse.

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Il clima politico è ulteriormente incrinato dal caso della ex governatrice Evgenia Gutul. Lei è stata condannata a sette anni di carcere per aver dirottato fondi russi per finanziare un partito politico considerato un veicolo di influenza straniera.

Impatto regionale e prossimi passi

Gli analisti politici indicano che Gagauz potrebbe contare sul voto rurale grazie a un discorso basato sull'amicizia con la Russia. Al contrario, Stoianoglo punta sulla stabilità istituzionale e sulle prospettive economiche europee.

La situazione nella regione è sensibile anche per le implicazioni sulla stabilità nazionale. La Moldavia affronta separatismo anche nella Transdnistria, dove si vota per il prossimo mese per il presidente autoproclamato.

Il risultato di questa elezione definirà l'assetto di potere locale e le relazioni con le capitali straniere. Tutti gli occhi sono puntati su un territorio che resta un crocevia strategico per gli equilibri regionali.