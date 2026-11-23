Elezioni: il centrosinistra avanti di 2,2 punti con il centrodecisivo
La nuova sondaggistica YouTrend indica il centrosinistra leggermente in vantaggio sul centrodestra, ma le alleanze minori determineranno il vincitore.
Un nuovo rilevamento elettorale condotto da Supermedia YouTrend fotografa una situazione politica italiana sostanzialmente in parità, con il campo largo del centrosinistra che si pone al comando con un vantaggio minimo ma significativo rispetto alla coalizione di governo. I dati pubblicati evidenziano un distacco di sole 2,2 punti percentuali a favore della coalizione di opposizione, che si attesta al 44,7% contro il 42,5% conquistato dall'alleanza di centrodestra al governo.
Il margine decisivo delle formazioni minori
La rilevanza di questo divario ristretto rende assolutamente cruciale il contributo delle formazioni politiche di dimensioni ridotte, spesso definite come partiti minori o di centro, che potrebbero fare la differenza nelle dinamiche di coalizione. Senza il loro apporto, la forza del campo largo scenderebbe drasticamente al 41,9%, posizionandosi appena sotto la soglia del 42% stabilita dal sistema elettorale per ottenere il premio di maggioranza.Also readCongresso USA: Record di Rappresentanza Nera Democratica
Le forze chiave in grado di spostare l'ago della bilancia includono progetti politici come Progetto Civico, Più Uno e Avanti-PSI, i cui voti potrebbero determinare l'accesso o l'esclusione dal meccanismo premiale. La presenza o l'assenza di questi piccoli partiti nel calcolo complessivo rappresenta quindi l'elemento variabile più delicato in questo momento di alta incertezza politica e sondaggistica.
Il predominio di Fratelli d'Italia nel panorama
Analizzando i singoli partiti politici, emerge con chiarezza il saldo controllo di Fratelli d'Italia in prima posizione, che raccoglie il 27,8% delle intenzioni di voto, consolidando la sua leadership nel panorama politico nazionale. Segue il Partito Democratico al 20,5%, mentre il Movimento 5 Stelle registra un lieve calo di tre decimali posizionandosi al 12,8%, segno di una certa stabilità o leggera flessione nelle preferenze elettorali.
Forza Italia si attesta al 7,1% dei consensi, mentre Futuro Nazionale, guidato da Roberto Vannacci, arretra leggermente al 6,5%. La compagine di Alleanza Verdi e Sinistra conquista il 6,2%, superando la Lega che si ferma al 5,6%, evidenziando una rivalità interna al campo conservatore e nazionalpopolare.
L'equilibrio labile del campo centrista
Tra le formazioni centriste, Azione mantiene una posizione stabile al 3,2%, confermandosi come un attore politico di riferimento in quella fascia di elettorato moderato e riformista. Italia Viva registra un aumento al 2,4%, dimostrando una certa vitalità, mentre +Europa scende all'1,2%, segnando un lieve arretramento nelle preferenze degli elettori di area liberale e progressista.
Anche il centrodestra trae beneficio dalle liste minori, con Noi Moderati e Sud chiama Nord entrambe ferme all'1%, contribuendo a integrare il consenso della coalizione di governo. La coalizione di governo potrebbe potenzialmente recuperare terreno se dovesse avvenire un eventuale ingresso del Partito Liberal Democratico di Luigi Marattin, formazione attualmente esclusa dalla rilevazione per insufficienza di dati.
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