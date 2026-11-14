Elezioni in Israele: il blocco di Netanyahu scende a 53 seggi su 120

Dopo le elezioni in Israele del 27 ottobre, il blocco di Netanyahu scende a 53 seggi su 120 e la formazione di un governo resta incerta.

Le elezioni in Israele del 27 ottobre hanno ridimensionato il primo ministro Benjamin Netanyahu, il cui schieramento è sceso a una minoranza di 53 deputati su 120 nel parlamento israeliano. Prima del voto la sua coalizione disponeva della maggioranza, mentre i deputati che si oppongono a Netanyahu ottengono ora 67 seggi.

Secondo l'analisi di partenza, il risultato può essere letto in due modi. Il primo lo presenta come una sconfitta politica del governo guidato da Netanyahu, ma la lettura più importante resta quella aritmetica, che tiene conto dei rapporti di forza concreti tra i partiti.

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Come si calcola la maggioranza parlamentare in Israele

Dal punto di vista dei seggi, Netanyahu ha vinto più della coalizione avversaria presa singolarmente. Il suo schieramento ha conquistato 53 seggi, cinque in più dei partiti ebraici di opposizione messi insieme, che quindi ne contano 48.

Per formare un governo serve però il sostegno di almeno 61 parlamentari. Nessuno dei due blocchi raggiunge questa soglia da solo, e il margine decisivo passa dai partiti e dai singoli deputati che possono essere convinti a cambiare schieramento.

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Perché le alleanze con palestinesi e religiosi restano bloccate

I due partiti palestinesi, che hanno conquistato 19 seggi, sono di fatto esclusi dalle ipotesi di governo. Il percorso più ovvio per l'opposizione a Netanyahu sarebbe un'intesa con queste forze, ma l'analisi osserva che questo passo metterebbe in discussione quello che viene definito apartheid israeliano.

L'alternativa indicata è cercare il sostegno dei partiti religiosi ortodossi, finora schierati con Netanyahu. Per ottenerlo, gli avversari di Netanyahu dovrebbero garantire l'esenzione dei giovani ortodossi dal servizio militare e assicurare finanziamenti per le loro istituzioni educative. Il problema è che la principale promessa elettorale di Eisenkot era proprio costringere i giovani ultraortodossi ad arruolarsi nell'esercito, e per questo un cambio di posizione appare poco probabile, anche se in politica nulla è escluso.

Governo di unità e nodo giudiziario di Netanyahu

Un'altra ipotesi è un governo di unità guidato da una forma di alternanza tra le figure più importanti del campo pro e contro Netanyahu. In Israele, in base a una norma prevista dalla legge, i leader dei partiti di una coalizione si alternano alla guida del governo per un periodo stabilito.

Il punto critico riguarda la posizione giudiziaria di Netanyahu. Una legge approvata alcuni anni fa stabilisce che, finché è imputato in un processo in corso, non può ricoprire il ruolo di ministro. La coalizione del primo ministro ha però fatto in modo che la norma non si applichi al ruolo di primo ministro, e per questo Netanyahu non potrebbe far parte di un governo in cui Eisenkot fosse primo ministro. Di conseguenza, chiederebbe di guidare per primo il governo, con la possibilità di farlo cadere alla fine del proprio turno.

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L'analisi ricorda un precedente: nel 2020 Netanyahu ha violato un accordo di alternanza con Benny Gantz, che aveva creduto di poter diventare primo ministro dopo due anni. Ne sono derivate nuove elezioni, che Netanyahu ha vinto.

Nuove elezioni entro sei mesi e scenari regionali

Se nessuno dei due blocchi riuscirà a formare un governo, il risultato più probabile è un ricorso a nuove elezioni entro sei mesi. In quel caso Netanyahu e il suo governo resterebbero in carica fino al voto, ma con poteri più limitati.

Questo scenario, secondo l'analisi, darebbe a Netanyahu l'opportunità di riprendere le guerre contro l'Iran e contro la milizia libanese Hezbollah, oltre a proseguire le politiche violente nella Striscia di Gaza. È anche l'opzione preferita da Netanyahu, perché la sua sconfitta parziale alle elezioni del 27 ottobre dipende in larga misura dalla mobilitazione senza precedenti della minoranza palestinese con cittadinanza israeliana.

Questi scenari non spiegano da soli il significato del voto per Israele, per i palestinesi e per l'intera regione. Il nodo più rilevante riguarda il futuro dei palestinesi cittadini di Israele, che potrebbero tornare alle urne in gran numero se si andrà rapidamente a nuove elezioni. Se però dovessero essere ancora una volta ignorati e messi da parte dagli altri partiti, potrebbero non ripresentarsi più, e la loro leadership sarebbe costretta a scegliere a quale spazio politico appartenere, quello israeliano o quello palestinese. Finora gli arabi israeliani hanno concesso una possibilità al sistema politico nonostante il razzismo, tendenze che l'analisi definisce di apartheid e politiche criminali nei confronti dei palestinesi.