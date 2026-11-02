Elezioni Israele 2026: Herzog sfida il caos per formare un governo

Isaac Herzog, presidente di Israele, guida i colloqui post-elettorali del novembre 2026 per evitare un nuovo ciclo elettorale e stabilizzare la politica nazionale.

Isaac Herzog e sua moglie Michal Herzog hanno espresso il proprio voto in un seggio elettorale a Gerusalemme il 27 ottobre 2026, segnando l'inizio di una fase critica per la stabilità politica del paese. Questa data fondamentale, documentata da REUTERS/Ronen Zvulun, anticipa le complesse negoziazioni che il presidente israeliano deve gestire per evitare un altro ciclo di elezioni anticipate in una nazione caratterizzata da frammentazione partitica.

Incontro con il caos politico del novembre 2026

Isaac Herzog, attualmente sessantaseienne, si trova ad affrontare un compito arduo in un contesto politico israeliano dove le alleanze sono spesso instabili e le dinamiche di potere appaiono particolarmente spigolose. Dopo le elezioni del 27 ottobre 2026, nelle quali il primo ministro uscente Benjamin Netanyahu ha perso la maggioranza governativa pur superando le aspettative iniziali e impedendo ai suoi oppositori un percorso chiaro per la successione, Herzog ha lanciato un appello urgente al dialogo. La sua posizione, quella di una figura tradizionalmente moderata e pacata, contrasta marcatamente con l'aspra retorica che ha dominato la scena politica negli ultimi anni, rendendo il suo ruolo di mediatore ancora più complesso e delicatamente simbolico.

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Strategia di mediación tra forze contrapposte

Il presidente Herzog deve ora decidere se affidare il mandato per la formazione del nuovo gabinetto a Benjamin Netanyahu o al rivale Gadi Eisenkot, mantenendo finora una posizione di attesa strategica. Tre ex collaboratori di Herzog hanno riferito alla Reuters che il capo dello Stato sta spingendo attivamente verso la creazione di un governo il più ampio possibile, con l'obiettivo specifico di salvare il paese dal suo attuale turbolento caos istituzionale prima che la situazione degeneri ulteriormente. Il piano non si limita alla semplice assegnazione dei poteri, ma include una pressione sottile ma costante affinché le diverse fazioni politiche possano trovare un terreno comune per governare insieme.

Preoccupazioni sulla frammentazione dello stato

Eylon Levy, ex consigliere del presidente Herzog, ha dichiarato alla Reuters che il capo dello Stato è profondamente preoccupato che il paese stia letteralmente perdendo il controllo delle proprie istituzioni, evidenziando un reale pericolo di un cedimento strutturale interno. Questa analisi è condivisa da esperti politici come Yael Shomer dell'Università di Tel Aviv, il quale sottolinea che la responsabilità ultima di formare un esecutivo stabile spetta ai partiti eletti e ai loro leader, senza alcuna garanzia che vi sia la volontà politica necessaria da entrambe le parti per accettare compromisi dolorosi ma necessari.

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Doppi binari nelle trattative governative

Gideon Rahat, esperto presso l'Istituto per la Democrazia di Israele, prevede che Herzog possa operare su due fronti paralleli per sbloccare la situazione. Il primo involve il conferimento ufficiale del mandato di governo a uno dei due principali candidati, mentre il secondo consiste in un lavoro diplomatico nei corridoi del potere per spingere i partiti di Benjamin Netanyahu e Gadi Eisenkot a seppellire le loro profonde divergenze e formare un governo di unità nazionale.

Retroscendi e pressioni internazionali future

Isaac Herzog, il primo presidente nato in Israele dopo la fondazione dello stato nel 1948 e sceso da una famiglia politica illustre con il padre Chaim Herzog, deve anche navigare tra pressioni internazionali come quelle ricevute dall'allora presidente americano Donald Trump riguardo alle cariche di corruzione contro Netanyahu. Sebbene finora abbia resistito, alcuni esperti ritengono che il presidente potrebbe offrire una qualche forma di risoluzione al caso penale contro il primo ministro come parte di un accordo più ampio per permettere la formazione di un governo di unità, un passo che determinerebbe il futuro immediato della governance israeliana.