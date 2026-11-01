Elezioni Israele 2027: nessun vincitore per Gideon Rahat e analisi del voto arabo

Il politologo Gideon Rahat dichiara che non ci sono vincitori nelle elezioni israeliane del 27 ottobre. Analizza il record del voto arabo e la tenuta del Likud.

Il politologo Gideon Rahat, ricercatore presso l'Università Ebraica di Gerusalemme e l'Israel Democracy Institute, afferma che nessuna fazione ha trionfato nelle elezioni israeliane celebrate il 27 ottobre. Secondo la sua analisi, nemmeno l'opposizione o i partiti arabi, nonostante i loro risultati storici, possono essere definiti vincitori assoluti di questa tornata elettorale.

Storico aumento partecipazione elettori arabi

La sorpresa maggiore di questo scrutinio è stata senza dubbio la mobilitazione del voto arabo, in particolare per quanto riguarda l'affluenza alle urne. I partiti di rappresentanza araba sono riusciti quasi a raddoppiare la propria rappresentanza parlamentare grazie a un aumento significativo della partecipazione elettorale. Si tratta di livelli di affluenza non osservati da almeno ventisei anni nella storia democratica del Paese.

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Per comprendere l'importanza di questo dato, è necessario ricordare che dopo le proteste dell'ottobre duemila zero, scoppiate nelle comunità arabe israeliane in solidarietà con i palestinesi all'inizio della Seconda Intifada, la partecipazione era diminuita drasticamente. Durante quegli eventi tragici, la polizia israeliana uccise tredici manifestanti arabi, segnando un punto di rottura profondo. Oggi, la partecipazione è tornata a livelli molto elevati, un fenomeno che Rahat attribuisce anche alle azioni dell'estrema destra, e in particolare alle figure di Itamar Ben Gvir, che hanno finito per mobilitare gli elettori arabi.

Resilienza del Likud e dinamiche identitarie

Rahat ha espresso sorpresa per il numero di seggi ottenuti dal Likud, mentre gli altri partiti del suo blocco non sono riusciti a rafforzarsi. Ci si aspettava che una parte degli elettori avrebbe punito il Likud votando per altri partiti della stessa coalizione, senza necessariamente passare all'opposizione. Invece, il Likud ha mantenuto un sostegno relativamente elevato, mentre i suoi alleati hanno perso consensi o sono rimasti sostanzialmente stabili. Questo risultato avviene nonostante le controversie sulla riforma della giustizia, gli attacchi del settimo ottobre, la guerra seguita su più fronti e il crescente isolamento diplomatico di Israele.

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La tenuta elettorale di Benjamin Netanyahu si spiega con il fatto che in Israele le persone votano soprattutto sulla base della propria identità politica e sociale. Il settimo ottobre non ha cambiato questo meccanismo strutturale. Contano in particolare la religiosità e, in alcuni casi, l'appartenenza alla comunità degli ebrei mizrahi, di origine mediorientale e nordafricana. Gli ebrei ashkenaziti e gli elettori laici, invece, tendono tradizionalmente a sostenere il blocco del cambiamento. Queste divisioni continuano a orientare il voto in modo netto e prevedibile.

Strategia politica di Netanyahu e timori legali

Netanyahu continua a alimentare le tensioni contro gli arabi perché teme di essere estromesso dal potere. La questione non riguarda soltanto la formazione del prossimo governo, ma anche la sopravvivenza politica personale. L'opposizione potrebbe utilizzare la Knesset per adottare provvedimenti contro di lui, tra cui la sostituzione del presidente della Camera e l'approvazione di leggi che impediscano a Netanyahu di candidarsi. Inoltre, potrebbero istituire una commissione d'inchiesta sul settimo ottobre.

Netanyahu è consapevole di queste minacce e sta cercando di impedirle. Il premier si sta giocando una partita politica complessa, tra cui l'ipotesi di un governo di unità nazionale. Potrebbe nascere un accordo tra il Likud e alcuni partiti dell'opposizione, forse con la mediazione del presidente israeliano Isaac Herzog, che coinvolga il Likud e alcune forze del blocco del cambiamento, con la probabile esclusione dei Democratici. Se dovesse nascere tale governo, probabilmente includerebbe Netanyahu, poiché Bibi non ha intenzione di andarsene.

Assenza di vincitori e futuro politico incerto

Esiste sempre la possibilità che Netanyahu decida di farsi da parte in cambio della fine del suo processo e di una soluzione alle sue vicende giudiziarie. Tuttavia, sarebbe un'operazione complicata e l'esperto non crede che egli sceglierebbe questa strada. Netanyahu spera che, tornando alle urne, gli elettori arabi non partecipino più in numeri così elevati, anche perché sta cercando di intimidirli. Tuttavia, non dispone di una maggioranza parlamentare che gli permetta di ottenere facilmente nuove elezioni.

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La situazione è complessa e le prospettive future rimangono incerte. Netanyahu ha già dimostrato di essere disposto ad affrontare un'elezione dopo l'altra finché non riesce a vincere, come accaduto l'ultima volta con cinque tornate elettorali consecutive. Alla luce di tutto ciò, Rahat conclude che tutti hanno perso. I partiti arabi, nonostante il risultato senza precedenti, non hanno ancora vinto davvero perché non è chiaro se riusciranno a trasformare questo successo elettorale in un risultato politico concreto.

Se si dovesse tornare a votare, sarebbe molto più difficile per loro mobilitare nuovamente tutti questi elettori. Alcuni potrebbero persino decidere di non partecipare alle elezioni. Per questo motivo, al momento, non c'è nessun vincitore chiaro nel panorama politico israeliano. La deriva politica rimane instabile e le prossime mosse dipenderanno da negoziazioni difficili e da fattori imprevisti che potrebbero alterare gli equilibri di potere nel breve termine.