Le elezioni israeliane del 27 ottobre confermano Gadi Eisenkot con 67 voti, rendendo i partiti arabi decisivi per la formazione del governo e smentendo le accuse di apartheid.

Il 27 ottobre le urne israeliane hanno restituito un quadro politico radicalmente diverso da quello dipinto dal dibattito pubblico europeo degli ultimi anni. L'affluenza alle schede ha raggiunto il 77,9 per cento, segnando il livello più alto registrato da diversi decenni in Israele. Questo dato quantitativo dimostra un forte coinvolgimento dei cittadini nelle scelte di governo, smentendo l'idea di un distacco generalizzato dalla vita democratica del Paese.

Il risultato elettorale ha portato Gadi Eisenkot, ex capo di Stato maggiore e leader del partito Yashar!, a ottenere le indicazioni di 67 deputati su un totale di 120 membri della Knesset. Tale numerazione supera nettamente le 46 indicazioni raccolte da Benjamin Netanyahu, il premier uscente che sembra destinato a lasciare il potere. Il presidente della Repubblica, Isaac Herzog, ha pertanto affidato ufficialmente a Eisenkot il compito di formare il nuovo esecutivo, confermando la sua posizione di figura chiave nella nuova fase politica.

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Il peso decisivo dei partiti arabi nella Knesset

I partiti arabi, comprendendo la Joint List e il movimento Ra'am guidato da Mansour Abbas, hanno conquistato complessivamente diciannove seggi alla Knesset. Questo numero supera il precedente record di quindici deputati e rappresenta un quasi raddoppio della rappresentanza rispetto alla legislatura uscente. La vittoria si basa su una partecipazione massiccia degli elettori arabi alle urne, con tassi di affluenza pari o superiori alla media nazionale, trasformando questo gruppo in un fattore determinante per l'equilibrio politico.

Tra le 67 firme raccolte da Eisenkot per formare il governo, figurano anche quelle dei deputati del Ra'am e della Joint List. Questa alleanza elettorale conferma che i rappresentanti eletti dalla minoranza araba sono oggi cruciali per la scelta del prossimo primo ministro. I circa due milioni di cittadini arabi, che costituiscono un quinto della popolazione israeliana, votano con le stesse schede degli altri cittadini, possono candidarsi e siedono regolarmente nelle istituzioni dello Stato.

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Smentita delle accuse di apartheid dal contesto giuridico

La definizione di apartheid implica storicamente un sistema di oppressione e segregazione razziale, simile al regime sudafricano, in cui la maggioranza negra era legalmente esclusa dalla vita politica, dal voto e dalla rappresentanza parlamentare. In Israele, la minoranza araba esercita un peso politico significativo, partecipando attivamente alla formazione dei governi e influenzando le decisioni legislative. Chiamare apartheid questo sistema significa svuotare quella parola del suo contenuto storico e giuridico preciso, ignorando i diritti di voto e di rappresentanza attualmente garantiti.

Le disuguaglianze esistenti nella società israeliana, come in qualsiasi altra democrazia, sono oggetto di legittimo dibattito, ma non configurano un regime di apartheid. La presenza di deputati arabi in Parlamento e il loro ruolo decisivo nell'incarico presidenziale dimostrano che la minoranza non è esclusa dal processo decisionale. Al contrario, gli elettori arabi e ebrei hanno espresso insieme la volontà di cambiamento attraverso le istituzioni democratiche, senza bisogno di rivoluzioni o esclusioni sistematiche.

L'assenza di condanne per genocidio e la realtà processuale

Per quanto riguarda l'accusa di genocidio, nessun tribunale ha finora accertato tale crimine contro Israele. Il procedimento avviato dal Sudafrica nel dicembre 2023 davanti alla Corte internazionale di giustizia è ancora aperto e non esiste alcuna sentenza di merito. L'ordinanza del gennaio 2024, spesso fraintesa, si limitava a disporre misure cautelari provvisorie in attesa di un giudizio definitivo che non è ancora giunto.

Il genocidio è il crimine internazionale più grave e la sua definizione giuridica richiede la prova dell'intento specifico di distruggere un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso. Anticipare una sentenza che nessuna corte ha emesso equivale a sostituirsi ai giudici, senza alcun fondamento fattuale. La tesi secondo cui Israele voglia cancellare la popolazione araba appare irrealistica di fronte al fatto che tale gruppo rappresenta un quinto della popolazione e contribuisce attivamente alla governance nazionale.

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Le implicazioni per l'Occidente e la democrazia israeliana

Netanyahu, descritto in passato da parte del commentariato occidentale come un'autocrazia, rischia di perdere il potere in modo ordinario attraverso le consultazioni presidenziali e il voto parlamentare. Questo scenario offre all'Occidente l'opportunità di rivalutare la natura democratica dello Stato ebraico, l'unica in Medio Oriente dove una minoranza sceglie liberamente i propri rappresentanti. Le accuse di apartheid e genocidio si rivelano così essere più slogan politici che analisi fondate, spesso funzionali a un'ostilità preesistente verso lo Stato.

Le elezioni del 27 ottobre hanno dimostrato che il cambiamento politico può avvenire attraverso le istituzioni, con il voto di fiducia della Knesset e l'incarico presidenziale. La capacità dei partiti arabi di incidere sulla scelta del premier evidenzia la resilienza del sistema democratico israeliano. Ignorare questi fatti significa fraintendere la complessità della regione e sottovalutare il ruolo attivo della minoranza nella vita politica dello Stato.