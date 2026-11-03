Elezioni Israele: Netanyahu riconfermato, il Likud guida la nuova coalizione

I risultati elettorali del 27 ottobre confermano il primo ministro Benjamin Netanyahu. Il Likud ottiene 53 seggi senza maggioranza assoluta. Analisi dei dati e implicazioni geopolitiche.

Il 27 ottobre si sono svolte in Israele le elezioni legislative che hanno registrato la più alta affluenza alle urne degli ultimi decenni, un risultato cruciale per determinare l'assetto politico del Paese. Il voto non ha portato alla vittoria di una maggioranza assoluta di 61 seggi né alla coalizione del primo ministro Benjamin Netanyahu, né all'alleanza di opposizione nota come Alleanza Sionista guidata da Yair Lapid. Questa mancanza di una maggioranza netta segna l'inizio di complesse trattative parlamentari per la formazione del nuovo governo.

Risultati elettorali e composizione della Knesset

La coalizione guidata dal Likud di Netanyahu ha ottenuto 53 seggi, posizionandosi al primo posto nella competizione elettorale. Questo risultato rappresenta un incremento di cinque seggi rispetto al principale blocco di opposizione, confermando la solidità del consenso per il premier uscente. Il campo dell'opposizione si è fermato a 48 seggi, dimostrando una leggera crescita rispetto alle aspettative ma non sufficiente per superare il governo uscente.

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I partiti arabi hanno invece registrato un significativo successo elettorale, salendo a 19 seggi. Questo incremento riflette un maggiore radicamento politico delle comunità arabe nella vita pubblica israeliana e potrebbe conferire loro un ruolo chiave nelle trattative per la composizione della prossima knesset. La frammentazione del panorama politico rende essenziale la formazione di ampie coalizioni per garantire la stabilità del governo.

La guerra a Gaza e il consenso sociale

La guerra in corso nella Striscia di Gaza, scoppiata dopo gli attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023, non è stata un fattore determinante nelle scelte degli elettori. Oltre 2,38 milioni di israeliani hanno sostenuto la coalizione di Netanyahu, mentre 2,21 milioni hanno votato per l'opposizione. Entrambe le fazioni politiche hanno dedicato poco spazio alla discussione sui crimini di guerra di cui Israele è accusato, nonostante gli attacchi abbiano causato la morte di oltre 74.500 palestinesi.

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Il consenso tra le due coalizioni sull'approccio alla sicurezza ha oscurato le questioni morali e umanitarie. La devastazione del territorio di Gaza e la costruzione di macerie non hanno influenzato significativamente il voto, poiché esiste un vasto accordo politico tra i principali schieramenti sulla gestione del conflitto. L'isolamento internazionale cresciuto a causa della guerra ha fornito il pretesto per attacchi in tutta la regione, incluso quello contro l'Iran a febbraio, con effetti sui mercati energetici globali.

Meccanismi di negazione e psicologia dell'elettore

Il sociologo israeliano Yehouda Shenhav-Shahrabani spiega l'assenza di empatia verso la sofferenza palestinese attraverso un "potente meccanismo di negazione". Secondo il suo studio, molti cittadini conoscono la realtà della devastazione ma ne negano il significato morale e politico. Questo fenomeno distingue la conoscenza dei fatti dalla loro accettazione delle implicazioni etiche.

L'analista Ahron Bregman descrive il Likud come una "tribù" o una "setta" dove il leader ha sempre ragione. Per la base del primo ministro, che lo sostiene da diciannove anni, il nemico principale è la sinistra. Il voto per Netanyahu è visto come una scelta identitaria piuttosto che un giudizio sull'operato del governo, rafforzando l'idea che solo lui possa garantire la sicurezza nazionale contro percepite minacce esistenziali.

Questioni interne e futuro politico

La campagna si è concentrata su temi interni controversi: il potere dei tribunali, l'esenzione dei giovani ultra-ortodossi dal servizio militare e le inchieste sulla corruzione risalenti al 2019. Il processo penale contro Netanyahu per corruzione e la gestione della crisi di sicurezza non sono stati centrali nel dibattito pubblico. La competizione appare come una lotta per l'essenza della democrazia e l'identità ebraica, secondo lo studioso Roi Zur.

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Il nuovo governo dovrà affrontare sfide complesse legate alla stabilità regionale e alle pressioni internazionali. La mancanza di una maggioranza assoluta obbligherà Netanyahu a costruire alleanze con partiti di destra e religioso, influenzando le politiche future su sicurezza e società. Il consenso sulla gestione di Gaza continuerà a definire la posizione israeliana nel panorama geopolitico mediorientale nei prossimi anni.