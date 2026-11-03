Elezioni Midterm USA 2026: Democatrici favorite per la Camera, battaglia serrata per il Senato

Le elezioni di medio termine USA 2026 vedono le Democratiche favorite per la Camera e la lotta per il Senato concentrata su stati chiave, con Trump al centro del dibattito.

Le urne hanno chiuso i battenti in sette stati americani il 3 novembre 2026, segnando un momento cruciale nelle elezioni di medio termine che potrebbero rimuovere il controllo del Congresso nelle mani dei repubblicani di Donald Trump. I democratici appaiono favoriti per conquistare la Camera dei Rappresentanti, mentre i due partiti sono impegnati in una battaglia intensa e stata per stata per il Senato degli Stati Uniti. La definizione del controllo di ciascuna camera potrebbe richiedere tempo, poiché gli addetti alle elezioni continuano a spazzolare le schede e molti seggi restano aperti fino a tarda notte.

Voto storico contro la politica repubblicana

La storia gioca contro i repubblicani: il partito del presidente uscente ha perso terreno nel Congresso in tutti i midterm eccetto due dal secondo dopoguerra. Il tasso di approvazione di Trump oscilla vicino ai minimi storici della sua carriera, con gli elettori frustrati dalla guerra con l'Iran, dall'aumento dei prezzi dei carburanti e dalle più ampie preoccupazioni sulla convenienza della vita. Secondo i sondaggi suluscita condotti da SSRS per conto di un consorzio di testate americane tra cui reti televisive principali e l'Associated Press, metà degli elettori ha visto queste elezioni come un'opportunità per respingere il presidente. Tre quarti degli intervistati si sono dichiarati "arrabbiati" o "insoddisfatti" della direzione che il paese sta prendendo. Inoltre, il 70% degli elettori intervistati ha affermato di voler che il Congresso fornisca maggiori controlli e contrappesi al potere presidenziale.

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Strategie di Trump e il ruolo di Ken Paxton

Le elezioni di medio termine sono tradizionalmente considerate un referendum sul presidente, un fenomeno particolarmente vero per Trump, che domina l'attenzione come nessun altro politico moderno. Lo stesso Trump ha esortato i suoi sostenitori a "fingere che lui sia sulla scheda elettorale", un messaggio che i leader democratici hanno accolto favorevolmente. Trump ha cercato di energizzare la sua base con oltre due dozzine di comizi elettorali dall'inizio di ottobre, per lo più in stati che ha vinto facilmente nel 2024, sottolineando la postura difensiva dei repubblicani. Un esempio evidente di questa strategia è apparso il 27 ottobre 2026 a Lubbock, in Texas, dove il presidente ha partecipato a un comizio in vista delle elezioni di medio termine per sostenere il candidato repubblicano al Senato Ken Paxton.

Tensioni geopolitiche e candidati sensibili

Nei discorsi televisivi di martedì, mirati a influenzare gli elettori insoddisfatti del sostegno degli Stati Uniti a Israele, Trump ha dichiarato la propria intenzione di interrompere i 3,8 miliardi di dollari di finanziamento annuale promesso a Israele dopo la fine di quest'anno. Tuttavia, rimane incerto come possa farlo, dato che una legge del 2020 impone i livelli di finanziamento. L'alleanza stretta tra Stati Uniti e Israele è diventata un focus particolare nel Michigan, dove il democratico progressista Abdul El-Sayed, che diventerebbe il primo senatore musulmano degli Stati Uniti se eletto, ha affrontato milioni di dollari di spese di opposizione da parte di gruppi legati a Israele per le sue critiche all'alleato. Trump e i repubblicani hanno ritratto El-Sayed, 42 anni, e altri candidati democratici come radicali, non americani e persino comunisti, etichette che i democratici respingono come tipica iperbole di Trump.

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Sfide legali e monitoraggio delle elezioni

Gli osservatori legali e i democratici hanno avvertito che Trump, che ha a lungo affermato falsamente che le elezioni statunitensi sono truccate, potrebbe tentare di contestare i risultati di martedì se i repubblicani dovessero perdere. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha dichiarato di aver schierato 1.000 monitor e osservatori elettorali in tutti i 50 stati, definendo questo il più grande sforzo di monitoraggio di Election Day nella storia. I democratici hanno criticato il piano come potenziale intimidazione degli elettori. Un'analisi di Reuters ha rilevato che in circa due terzi delle giurisdizioni elencate dal dipartimento, gli elettori hanno sostenuto la democratica Kamala Harris su Trump nelle presidenziali del 2024.

Scenari elettorali e prossime scadenze

Tutti i 435 seggi della Camera dei Rappresentanti sono in palio, insieme a 35 dei 100 seggi del Senato, anche se la maggior parte delle competizioni non è considerata competitiva. I democratici devono conquistare almeno tre seggi alla Camera e quattro al Senato per ottenere la maggioranza in ciascuna camera. Ci sono 47 corse alla Camera degli Stati Uniti ampiamente considerate competitive, secondo un'analisi di Reuters dei principali pronostici elettorali. Se le altre corse procedono come previsto, i democratici avrebbero bisogno di vincere solo 13 di queste corse per assicurare la maggioranza. Tuttavia, i democratici hanno poco margine di errore al Senato, poiché devono difendere tutti i loro attuali seggi mentre vincono almeno due stati che hanno votato per Trump con un margine a doppia cifra due anni fa, come Alaska, Iowa, Kansas, Nebraska, Ohio, Carolina del Sud e Texas.