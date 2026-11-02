Elezioni midterm Usa, il voto di martedì 3 novembre

Martedì 3 novembre si vota alle elezioni midterm Usa: in palio 435 seggi alla Camera e 35 al Senato, un test decisivo per Trump e il Partito repubblicano.

Martedì 3 novembre gli americani tornano alle urne per le elezioni midterm, il voto di metà mandato che misura la tenuta del presidente Donald Trump e del Partito repubblicano. La domanda al centro della consultazione è se il Partito repubblicano riuscirà a mantenere il controllo del Congresso o se i Democratici riusciranno a cambiare gli equilibri politici degli Stati Uniti.

Il voto riguarda l'intero territorio americano e si svolge a metà del mandato presidenziale, quando non viene eletto il presidente. Il risultato potrebbe condizionare i prossimi due anni della presidenza Trump, orientando la capacità dell'amministrazione di portare avanti la propria agenda legislativa.

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Elezioni midterm Usa: cosa si vota il 3 novembre

Il 3 novembre si rinnovano tutti i 435 seggi della Camera dei rappresentanti e 35 seggi del Senato. Si tratta di un appuntamento considerato decisivo per la politica americana, perché il controllo delle due Camere determina la possibilità di approvare o bloccare le leggi.

La Camera dei rappresentanti viene rinnovata interamente, mentre al Senato sono in palio 35 seggi. Il risultato complessivo indicherà quale partito avrà la maggioranza nei due rami del Congresso per il biennio successivo, con effetti diretti sulla gestione dei dossier interni e internazionali.

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Il voto viene presentato come un test decisivo sia per il presidente sia per il Partito repubblicano. Per questo motivo l'attenzione dei media internazionali è concentrata sulle singole sfide elettorali e sul bilancio finale delle due Camere.

Papa Leone XIV ha votato alle midterm americane

Papa Leone XIV ha votato alle elezioni midterm negli Stati Uniti, come confermato dalla Santa Sede. Si tratta della prima volta che un pontefice partecipa a una consultazione elettorale americana di questo tipo, un fatto che ha attirato l'attenzione di osservatori e media.

La conferma è arrivata dalla Santa Sede, che ha reso noto il voto del Pontefice nel quadro della partecipazione alle elezioni di metà mandato. Il gesto ha un forte valore simbolico, perché porta il tema del voto americano al centro dell'agenda internazionale anche al di fuori della politica interna degli Stati Uniti.

Copertura televisiva italiana del voto americano

Le principali reti italiane seguiranno il voto americano con una lunga serie di speciali, collegamenti e maratone notturne. Bruno Vespa seguirà la serata su Rai 1, Nicola Porro su Retequattro, Enrico Mentana su La7, mentre i giornalisti di Sky TG24 accompagneranno il pubblico tra exit poll, primi risultati e reazioni politiche.

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La copertura in tempo reale rende la competizione tra le reti particolarmente intensa, perché la consultazione è considerata una delle più importanti della politica internazionale. Gli spettatori italiani potranno seguire lo spoglio e le prime reazioni dei leader politici americani nelle ore successive alla chiusura dei seggi previste per martedì 3 novembre.