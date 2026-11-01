Elezioni Nuova Zelanda 2026: La lotta per il potere economico sfida il governo Luxon

Le elezioni neozelandesi del 7 novembre 2026 si decidono sul costo della vita. Il governo di Luxon affronta il malcontento urbano mentre il Partito Nazionale cerca la riconferma.

Lower Hutt, Nuova Zelanda, 2 novembre - La campagna per le elezioni generali in Nuova Zelanda, previste per il 7 novembre, ha raggiunto un punto cruciale determinato dal prezzo della vita quotidiana. Il Paese si trova in una fase delicata tre anni dopo che gli elettori urbani avevano contribuito a portare il Partito Nazionale al potere con promesse di riduzione dell'inflazione e del debito governativo. Tuttavia, la nazione fatica ancora a liberarsi completamente dagli effetti di una recessione economica, nonostante le dichiarazioni del governo sulla costruzione di fondamenta per una futura crescita.

Voti tattici e sfiducia nel Partito Nazionale

Liz Hartley, 70 anni e conducente di autobus part-time, incarna lo spirito di molti elettori indecisi. Durante la sua giornata lavorativa, Hartley ha dovuto fare la coda presso un food truck al mercato vicino al fiume a Lower Hutt, città situata a nordest di Wellington, la capitale. Ha dichiarato che per permettere a sé stessa e alla sua famiglia di pagare le spese extra e permettersi alcuni piaceri, è costretta a lavorare intensamente. Di conseguenza, ha intenzione di esercitare un voto tattico nel suo collegio di Hutt South. La sua strategia mira specificamente a negare la rielezione di Chris Bishop, uno dei figure più anziane del governo e candidato del Partito Nazionale.

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Bishop si trova di fronte a elettori duramente colpiti dalla crisi del costo della vita e da tagli alla spesa pubblica nella capitale che hanno eliminato posti di lavoro per i dipendenti a contratto. Inoltre, le attività commerciali e i negozi di questa zona hanno registrato un drammatico restringimento delle spese. Nonostante queste difficoltà locali, Bishop ha affermato di avere intenzione di presentare un piano per spostare il Paese in avanti e guidare la prosperità. Ha sottolineato come la sua sensibilità economica suggerisca che il suo piano stia iniziando a funzionare e che sia necessario del tempo per vederne i risultati completi.

Divario economico tra isole del Sud e del Nord

La Nuova Zelanda sta emergendo da anni di crescita economica stagnante, ma il settore urbano in ritardo presenta una sfida significativa per il Partito Nazionale. Il partito deve cercare di mantenere i voti nelle città con 30.000 o più abitanti, che ospitano circa il 65% di una popolazione totale di 5,5 milioni di persone. Un passaggio di voto dal Partito Laburista al Partito Nazionale in tradizionali aree urbane di sinistra nella città più grande, Auckland, aveva contribuito a Propelare il partito alla vittoria nel 2023. Tuttavia, la situazione attuale appare più complessa.

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Un analista politico, Grant Duncan, ha osservato che se non fosse per il clima economico sfavorevole che ha coinvolto la maggior parte degli elettori, il Partito Nazionale avrebbe una strada molto più facile per tornare al governo. Duncan ha notato come il Partito Nazionale sia entrato in carica con la reputazione di eccellenti gestori economici e fiscali, ma come questo abbia funzionato male. Sebbene il governo non sia totalmente responsabile della situazione, il primo ministro Christopher Luxon aveva fatto promesse economiche prima delle elezioni del 2023 che non è riuscito a mantenere. L'economista capo di Kiwibank, Jarrod Kerr, ha descritto il Paese come tormentato da shock continui, il che ha significato che la promessa di una ripresa è stata costantemente posticipata.

Differenze geografiche nel mercato immobiliare e occupazionale

Le zone rurali e urbane hanno subito destini molto diversi negli ultimi anni. Il turismo e le esportazioni agricole più elevate hanno sostenuto le aree rurali, in particolare nell'Isola del Sud, dove la spesa al dettaglio nel secondo quadrimestre è aumentata dell'8,6% su base annua. Al contrario, nelle località urbane come Auckland e Wellington sull'Isola del Nord, più popolosa, la spesa dei consumatori ha mostrato un aumento minore del 5,8%. La disoccupazione riflette questa divergenza significativa. Nel periodo considerato, la disoccupazione è diminuita di 0,6 punti percentuali nell'Isola del Sud, mentre è aumentata di 0,7 punti percentuali nell'Isola del Nord.

Un altro elemento chiave di preoccupazione per gli elettori è il mercato immobiliare. I prezzi delle case sono scesi di quasi il 30% rispetto al picco a Wellington e del 24,7% ad Auckland. Questa contrazione ha eroso la ricchezza della classe media in modo più marcato rispetto alla caduta del 17% registrata a livello nazionale. Jarrod Kerr ha riassunto la situazione descrivendo un'economia in cui un terzo sta funzionando molto bene, mentre due terzi stanno ancora cercando di rimettersi in piedi. Questa disparità sta influenzando profondamente le decisioni di voto degli elettori.

Scenario elettorale frammentato e nuove formazioni

I sondaggi mostrano che non esiste un percorso chiaro verso il ritorno al governo per qualsiasi possibile coalizione dopo le elezioni. Gli elettori stanno guardando indietro al Partito Laburista o a partiti più piccoli come il Partito Opportunità, un movimento centrista che potrebbe essere il primo nuovo partito a entrare in governo dal 1996. Il leader Qiulae Wong ha dichiarato ad agosto che le persone cercano davvero qualcosa di diverso. Il partito sta attirando professionisti urbani e elettori disillusi dalla classica divisione politica di sinistra e destra. Questo scenario rende difficile vendere il messaggio del Partito Nazionale secondo cui la politica di contenimento fiscale e gli investimenti in infrastrutture stanno gettando le basi per una crescita più forte.

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Liam Hehir, un altro commentatore politico, ha notato come il Partito Nazionale continui a promettere di aver fatto il lavoro duro e di ottenere i benefici ora, chiedendo solo di aspettare un po' ancora. Tuttavia, ha sottolineato che non si può continuare a offrire questa narrazione per tre anni consecutivi. Una coalizione di sinistra sta presentando un ruolo governativo più ampio per aiutare ad alleviare le pressioni sulle famiglie, supportare i servizi pubblici e affrontare l'affordabilità dell'abitare. Nonostante questo, gli elettori ricordano ancora la crescita economica debole sotto il precedente governo Laburista. Come ha aggiunto Hehir, questo porta gli elettori a fare shopping politico più che in passato, cercando attivamente alternative valide e credibili per il futuro del Paese.